للتهنئة بعيد الأضحى.. شعيب يستقبل راعى كنائس مطروح

استقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الإثنين، بمكتبه القمص متى زكريا، راعى كنائس مطروح، القس كيرلس ميخائيل، راعى كنيسة الملاك والقمص اغسطنيوس، راعى كنيسة الشهيدين.

_ عيد الأضحى المبارك



وقدم وفد الكنيسة التهنئة الي محافظ مطروح بحلول عيد الأضحى المبارك، مع الإشادة بروح المحبة والتسامح بين أبناء الشعب المصري وتكاتفهم في بناء الوطن والحفاظ عليه ومواجهة كل التحديات.

وفي سياق آخر، كانت قد أنهت محافظة مطروح استعداداتها لاستقبال عيد الأضحي المبارك حيث تم رفع درجه الاستعداد القصوي بجميع القطاعات الخدمية وعقد غرفة العمليات الرئيسية وربطها بغرف العمليات الفرعية بمراكز المدن والتنسيق مع مركز السيطرة والطوارىء لتلقي شكاوي المواطنين إن وجدت وسرعه حلها علي الفور.

وأوضح اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أنه تم تجهيز المجازر الحكومية لفتحها أمام المواطنين بالمجان وإلغاء الإجازات لأطباء المجازر لاستقبال الأضاحي من المواطنين طوال أيام العيد للحفاظ على البيئة والتأكد من سلامة اللحوم وخلوها من الأمراض والتشديد علي المواطنين بالالتزام بالضوابط والإجراءات موجها برفع مخلفات المجازر أولا بأول حفاظا على البيئة والصحة العامة.

وأضاف أنه تم رفع حالة الاستعداد القصوي بجميع المستشفيات وإلغاء الإجازات وتوفير كل المستلزمات الطبية وأكياس الدم بجميع الفصائل، وتواجد التخصصات الطبية وفرق التمريض طوال أيام العيد، لاستقبال أي حالات مرضية او طارئة، وكذلك توافر كل الأمصال واللقاحات الوقائية والتأكد من جاهزية خزانات الأكسجين، وعمل الصيانة الدورية لها ووجود الأكسجين الكافي لحالات الطوارئ مؤكدا علي تشديد الرقابة على منافذ بيع اللحوم المصنعة، والمجمدة، ومحال الجزارة والتأكد من استيفائهم الاشتراطات الصحية والتزامهم بالممارسات الصحية أثناء تداول الأغذية.

وأشار إلي أن مديرية الأوقاف بمطروح ٢٩٥ خصصت ساحة ومسجدًا ذات خطيب وإمام من الأوقاف مقسمة "٢٣ ساحة، ٢٧٢ مسجد"، لإقامة صلاة العيد على مستوى مدن ومراكز المحافظة موجها بتوفير التأمين اللازم للمساجد والساحات لاستقبال المصلين مؤكدا علي تكثيف حملات التفتيش على الأسواق بمشاركة كل الجهات المعنية من الطب البيطري والصحة والتموين والسياحة، بالإضافة إلي تأمين واستقرار التيار الكهربي وضخ مياه الشرب للمواطنين خلال أيام العيد.