تعليمات جديدة من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة 2024

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراءاتها المكثفة استعدادًا لاستئناف امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة 2024، بعد إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة، حيث من المقرر أن يعقد امتحان مادة اللغة العربية يوم السبت 22 من شهر يونيو الجاري.

توجيهات من وزير التعليم

وفي هذا الإطار، اطمأن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على مواصلة مراجعة أعمال الصيانة في كل اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، واتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها توفير سبل الراحة للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

كما وجه الوزير مديري الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، بالتأكد من توفير المراوح داخل اللجان الامتحانية.

توزيع البابل شيت

كما شدد الدكتور رضا حجازي على التزام جميع اللجان بتوزيع البابل شيت على الطلاب قبل الساعة التاسعة بعشر دقائق للسماح للطلاب بكتابة بياناتهم وتسليم ورق الأسئلة في تمام الساعة التاسعة.

وشدد الدكتور رضا حجازي أيضًا على التزام الملاحظين بالهدوء أثناء امتحان الطلاب؛ لإتاحة الفرصة أمام الطلاب للتركيز في الاجابة، فضلًا عن مواصلة إجراءات التفتيش الدقيق قبل دخول اللجان، والحرص على عدم اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية أثناء الامتحان.

كما وجه بمواصلة تنفيذ المراجعات النهائية المجانية لشهادة الثانوية العامة بمختلف المقرات المحددة على مستوى الجمهورية؛ وذلك بهدف توفير خدمة تعليمية مجانية للطلاب تخفيفا عن كاهل أولياء الأمور.

ويستكمل طلبة وطالبات الثانوية امتحانات الثانوية العامة، يوم السبت المقبل، بأداء الامتحان في اللغة العربية، وفي يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو امتحان اللغة الأجنبية الثانية، وفي يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

بينما يؤدي الطلاب يوم السبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية، وفي يوم السبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا، وفي يوم الأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، وفي يوم السبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة والأربعاء 17 يوليو 2024 الاحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، وفي يوم السبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.