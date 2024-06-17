الإثنين 17 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعليمات جديدة من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة 2024

جريدة الدستور

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراءاتها المكثفة استعدادًا لاستئناف امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة 2024، بعد إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة، حيث من المقرر أن يعقد امتحان مادة اللغة العربية يوم السبت 22 من شهر يونيو الجاري.

توجيهات من وزير التعليم

وفي هذا الإطار، اطمأن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على مواصلة مراجعة أعمال الصيانة في كل اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، واتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها توفير سبل الراحة للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

ضربة جديدة لـ"مافيا" تسريب امتحانات الثانوية العامة 2024

كما وجه الوزير مديري الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، بالتأكد من توفير المراوح داخل اللجان الامتحانية.

توزيع البابل شيت 

كما شدد الدكتور رضا حجازي على التزام جميع اللجان بتوزيع البابل شيت على الطلاب قبل الساعة التاسعة بعشر دقائق للسماح للطلاب بكتابة بياناتهم وتسليم ورق الأسئلة في تمام الساعة التاسعة.

وشدد الدكتور رضا حجازي أيضًا على التزام الملاحظين بالهدوء أثناء امتحان الطلاب؛ لإتاحة الفرصة أمام الطلاب للتركيز في الاجابة، فضلًا عن مواصلة إجراءات التفتيش الدقيق قبل دخول اللجان، والحرص على عدم اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية أثناء الامتحان.

كما وجه بمواصلة تنفيذ المراجعات النهائية المجانية لشهادة الثانوية العامة بمختلف المقرات المحددة على مستوى الجمهورية؛ وذلك بهدف توفير خدمة تعليمية مجانية للطلاب تخفيفا عن كاهل أولياء الأمور.

txt

آخر أخبار امتحانات الثانوية العامة 2024

ويستكمل طلبة وطالبات الثانوية امتحانات الثانوية العامة، يوم السبت المقبل، بأداء الامتحان في اللغة العربية، وفي يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو امتحان اللغة الأجنبية الثانية، وفي يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

بينما يؤدي الطلاب يوم السبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية، وفي يوم السبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا، وفي يوم الأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، وفي يوم السبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة والأربعاء 17 يوليو 2024 الاحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، وفي يوم السبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.

الدكتور رضا حجازي امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم الامتحانات توزيع البابل شيت

مواد متعلقة

آخر أخبار امتحانات الثانوية العامة 2024

قبول دفعة جديدة بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة

نصائح لطلاب الثانوية العامة 2024 لاستثمار إجازة عيد الأضحى المبارك

المدارس اليابانية تعلن بدء تحديد المقابلات الشخصية لطلاب العام الدراسي الجديد

ضبط 3 حالات غش إلكتروني بامتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء بالثانوية العامة

خبير تربوي يقدم 12 إرشادا لطلاب الثانوية العامة للاستفادة من إجازة عيد الأضحى

انتهاء امتحان الإحصاء للثانوية العامة 2024

قرار عاجل من "التعليم" بشأن المصروفات الدراسية في العام الجديد 2024 - 2025

الأكثر قراءة

طرح وحدات إسكان اجتماعى جديدة لمتوسطى ومحدودى الدخل.. الشروط والمستندات المطلوبة

بيان عاجل من "التموين" بشأن الخبز المدعم والوقود وأسطوانات الغاز

قرار عاجل من النيابة بشأن "حلاق الوراق"

هدنة 11 ساعة يوميًا فى محور فيلادلفيا.. موعد تطبيق قرار "إشعال الغضب" بإسرائيل

مصر تُجبر الاحتلال على وقف العمليات العسكرية فى ممر فيلادلفيا برفح

21 مصابًا من أسرة واحدة بسبب "بقعة زيت" على "صحراوى الإسكندرية"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

الفساد الإيجابى!

لواء. محسن الفحام

صناعة السياحة.. صناعة السعادة

محمود خليل

الفقيه.. والحسابات الخاطئة

سيد الابنودى

تنقلات العيد.. حكاية المتسولين

د.أحمد الخميسى

طه حسين.. التعليم والثقافة الآن

ماجد حبته

.. ولا هتاف فى الحج

لواء.حمدى البطران

العيد فى قصر الخديو

د. منى حلمى

العيد وبناء الانسان المصرى

صور

الأزهر بارك.. وجهة ساحرة للراحة والاستجمام في عيد الأضحى

ألبوم صور.. احتفالات الأسر والأطفال بعد صلاة عيد الأضحى

صلاة عيد الأضحى من مسجد السيدة زينب

محطة تل أبيب

المزيد

النرويج تحذر من خطر انهيار السلطة الفلسطينية هذا الصيف

"الأونروا": الأعمال العدائية مستمرة فى رفح رغم الوعود الإسرائيلية بوقف تكتيكى

مستشار بايدن يصل إسرائيل وسط تحذيرات من احتمال تصاعد الاشتباكات مع حزب الله