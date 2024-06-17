الإثنين 17 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بخدمات متنوعة.. "إكسترا نيوز": ممشى أهل مصر من النزهات الأسرية بامتياز

ممشى أهل مصر
ممشى أهل مصر

قالت نجاة الجبالي، مراسلة "إكسترا نيوز" من ممشى أهل مصر، إن الممشى فتح أبوابه أمام الجمهور في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ومن المتوقع زيادة الإقبال مع انكسار حدة الشمس، حتى الثانية عشرة منتصف الليل، وعلى مدار أيام العيد الأربعة.

وأضافت الجبالي، خلال تصريحاتها عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الكثير من الأسر المصرية تقضي جانبًا من عطلة العيد داخل المنازل والبقية للترفيه الخارجي بالمتنزهات وغيرها، ويتم التوافد على الأماكن الجاذبة لقضاء يومهم، مثل ممشى أهل مصر وهو المكان المخصص للنزهات الأسرية بامتياز.

فسحة ونزهة بأقل مبلغ ممكن

وأوضحت مراسلة "إكسترا نيوز" من ممشى أهل مصر، أن تذكرة الدخول إلى الممشى لا يتجاوز سعرها 20 جنيهًا، معقبة: "فسحة ونزهة على قد الإيد بأقل مبلغ ممكن، وبأبسط التكاليف يمكن للمواطن التنزه والاستمتاع بكافة الخدمات".

وتابعت: هناك 9 مراس نيلية من خلالها يمكن ركوب المراكب النيلية في جولات طويلة، أحدها يذهب حتى القناطر الخيرية.

ممشي أهل مصر النزهات الأسرية بامتياز النزهات الأسرية اكسترا نيوز انكسار حدة الشمس

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