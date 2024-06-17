الإثنين 17 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فى آخر أيام عرضه بدور السينما.. 42 مليون جنيه إجمالى إيرادات "السرب"

فيلم السرب
فيلم السرب

حقق فيلم "السرب"، من بطولة النجم أحمد السقا، نجاحًا كبيرًا في دور العرض السينمائية في مصر منذ انطلاق عرضه في الأول من مايو الماضي، وجمع فيلم السرب إيرادات في آخر أيام عرضه بالسينمات بلغت 12 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيراداته خلال 6 أسابيع في دور العرض السينمائية لـ42 مليون جنيه. 

ويقدم أحمد السقا، خلال أحداث السرب، شخصية على المصري، الذي يتعاون مع الجماعات المسلحة ويهرب البترول خارج ليبيا من أجل الحصول على الأموال، ومع تتابع الأحداث يدخل في العديد من الصراعات معهم.

قصة فيلم السرب 

ويؤرخ فيلم السرب لإحدى بطولات القوات الجوية والمقتبس عن الضربة الجوية التى نفذتها القوات الجوية على مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابى فى ليبيا، بعد واقعة إعدام تنظيم داعش 21 قبطيًا ذبحًا فى ليبيا، وبعدها بساعات نفذت القوات الجوية توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوجيه ضربات نوعية للثأر من قتلة شهداء مصر فى ليبيا بضربة ضد معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش.

أبطال فيلم السرب

وفيلم السرب من بطولة أحمد السقا، شريف منير، آسر ياسين، نيللي كريم، صبا مبارك، كريم فهمي، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود عبدالمغني، دياب، عمرو عبدالجليل، مصطفى فهمي، أمير صلاح الدين، وعدد كبير من الفنانين، والفيلم من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.

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