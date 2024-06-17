الإثنين 17 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رابط حجز تذاكر مؤجلات الأهلي والزمالك بدوري نايل

الأهلى والزمالك -
الأهلى والزمالك - أرشيفية

يستعد عشاق الكرة المصرية والعربية لمشاهدة مباراة قمة مثيرة بين الأهلي والزمالك في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز 2024،  وتقام المباراة في 25 يونيو 2024 على ملعب استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة مساءً بتوقيت السعودية.

وحسم الجماهير يزداد سخونة مع اقتراب موعد المباراة، حيث يسعى الأهلي لاستعادة لقب الدوري الذي فقده في الموسم الماضي، بينما يطمح الزمالك للمحافظة على صدارة الترتيب.

شهدت المباراة الأولى بين الفريقين في الدوري هذا الموسم فوزًا للزمالك بهدفين مقابل هدف.

كيف تحجز تذكرتك؟

تتوفر تذاكر المباراة عبر منصة تذكرتي فقط، ويمكنك حجزها من خلال الخطوات التالية:

  1. قم بزيارة الموقع الرسمي لتذكرتي من هنا
  2. سجل الدخول أو أنشئ حسابًا جديدًا
  3. اختر مباراة الأهلي والزمالك
  4. حدد فئة التذكرة وطريقة الدفع
  5. أكمل عملية الشراء
  6. اطبع تذكرتك أو احفظها على هاتفك

أسعار التذاكر

  • الدرجة الثالثة: 75 جنيهًا
  • الدرجة الثانية: 200 جنيه
  • الدرجة الأولى: 500 جنيه
  • المقصورة الرئيسية: 1000 جنيه

القنوات الناقلة

تُذاع المباراة حصريًا على قنوات أون تايم سبورت.

 

الاهلى الزمالك الاهلي والزمالك الدورى المصرى الدوري المصري الممتاز 2024 ملعب استاد القاهرة الدولي

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