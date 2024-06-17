الإثنين 17 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعرف على كيفية حجز موعد التأمين الصحي 2024

التأمين الصحي
التأمين الصحي

كيفية حجز موعد التأمين الصحي 2024، سؤال تداول بكثرة على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، حيث توفر الهيئة العامة للتأمين الصحي خدمات طبية في العيادات المختلفة للمواطنين، ويمكنهم الحجز بطرق سهلة جدًا والإستفادة من التأمين.

طورت الهيئة العامة للتأمين الصحي نظام حجز عيادات التأمين الصحي 2024 ليصبح عبر الإنترنت لتوفير أقصى درجات الراحة والفعالية للمرضى، وبخطوات سهلة وبسيطة لتخفيف الأعباء على المواطن المصري.

وتزامنًا مع اهتمام المواطنين بكافة محافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة خطوات حجز موعد التأمين الصحي، يرصد موقع “الدستور” في تقريره كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها مؤخرًا للحجز في التأمين الصحي 2024.

txt

رئيس هيئة الرعاية الصحية: خطة التأمين الطبي تعزز من جاهزية النظام الصحي

كيفية حجز موعد التأمين الصحي 2024

نوضح للقراء كيفية حجز موعد التأمين الصحي 2024 عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة العامة للتأمين الصحي وذلك من خلال الخطوات التالية:-

  • الخطوة 1: الدخول عبر الموقع الإلكتروني  الرسمي للهيئة العامة للتأمين الصحي من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • الخطوة 2: اختيار أيقونة حجز عيادات التأمين الصحي.
  • الخطوة 3: إدخال البيانات الشخصية للراغب في الحجز.
  • الخطوة 4: إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقم في الخانات المخصصة لذلك.
  • الخطوة 5: إدخال الرقم التأميني للمريض للراغب في حجز.
  • الخطوة 6: تحديد العيادة الراغب في الكشف فيها.
  • الخطوة 7: اختيار موعد الحجز وتاريخ الكشف الطبي.
  • الخطوة 8: تحديد اسم الطبيب الراغب في الكشف لديه.
  • الخطوة 9: استقبال رسالة نصية عبر الهاتف المحمول لتأكيد موعد الكشف.

كما يمكن حجز مواعيد كشف في عيادات التأمين الصحي من خلال الأرقام الساخنة المخصصة لخدمة المرضى في كافة محافظات جمهورية مصر العربية وهي (0225743324 - 02257454226) وتعمل الأرقام الساخنة بشكل يومي من 4 عصرًا وحتى 6 مساءً.

تشكيل الزمالك لمواجهة المصري.. زياد كمال أساسيًا ونداي ظهير أيسر

سقوط مسيرة إسرائيلية في القنيطرة بسوريا

التأمين الصحي التأمين الصحي 2024 موعد التأمين الصحي حجز موعد التأمين الصحي الهيئة العامة للتامين الصحي كيفية حجز موعد التأمين الصحي

مواد متعلقة

تخرج فين في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك 2024

تفاصيل حالة الطقس خلال عيد الأضحى 2024

ثاني أيام عيد الأضحى.. حالة الطقس اليوم في مصر وتوقعات الأرصاد

لست البيت.. أفضل أكلات عيد الأضحى المبارك 2024

بعد شائعة وفاته.. ما لا تعرفه عن الفنان حمدي حافظ؟ (صور)

مرضى النقرس يواجهون تحديات عيد الأضحى.. نصائح مهمة للوقاية من النوبات

أخبار فاتتك|موعد مباراة الزمالك والمصري في الدوري وأسعار الدواجن اليوم الإثنين

توقعات الأبراج لحياتك العاطفية والمالية اليوم الإثنين 17 يونيو 2024

الأكثر قراءة

بائع غزل البنات يتحول إلى أيقونة بعد رمى بضاعته يأسًا: "كان نفسى أفرح أولادى"

بائع غزل البنات بسوهاج: "ناس كتير كلمتنى تساعدنى لكن كله كلام مفيش فعل"

طبقًا لنصوص الدستور.. ماذا لو رفض مجلس النواب الحكومة الجديدة؟

طرح وحدات إسكان اجتماعى جديدة لمتوسطى ومحدودى الدخل.. الشروط والمستندات المطلوبة

مصدر أمنى يكشف حقيقة اختفاء سيدتين مصريتين ضمن بعثة الحج

عجل يهرب من الذبح بمحافظة الفيوم ويُلقى بنفسه فى البحر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

اقتراح للوزارة الجديدة

محمد رفعت

الفساد الإيجابى!

لواء. محسن الفحام

صناعة السياحة.. صناعة السعادة

محمود خليل

الفقيه.. والحسابات الخاطئة

سيد الابنودى

تنقلات العيد.. حكاية المتسولين

د.أحمد الخميسى

طه حسين.. التعليم والثقافة الآن

ماجد حبته

.. ولا هتاف فى الحج

لواء.حمدى البطران

العيد فى قصر الخديو

صور

احتفال المصريين بالعيد حديقة الحرية وقصر النيل

الأزهر بارك.. وجهة ساحرة للراحة والاستجمام فى عيد الأضحى

ألبوم صور.. احتفالات الأسر والأطفال بعد صلاة عيد الأضحى

محطة تل أبيب

المزيد

النرويج تحذر من خطر انهيار السلطة الفلسطينية هذا الصيف

"الأونروا": الأعمال العدائية مستمرة فى رفح رغم الوعود الإسرائيلية بوقف تكتيكى

مستشار بايدن يصل إسرائيل وسط تحذيرات من احتمال تصاعد الاشتباكات مع حزب الله