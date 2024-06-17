تعرف على كيفية حجز موعد التأمين الصحي 2024

كيفية حجز موعد التأمين الصحي 2024، سؤال تداول بكثرة على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، حيث توفر الهيئة العامة للتأمين الصحي خدمات طبية في العيادات المختلفة للمواطنين، ويمكنهم الحجز بطرق سهلة جدًا والإستفادة من التأمين.

طورت الهيئة العامة للتأمين الصحي نظام حجز عيادات التأمين الصحي 2024 ليصبح عبر الإنترنت لتوفير أقصى درجات الراحة والفعالية للمرضى، وبخطوات سهلة وبسيطة لتخفيف الأعباء على المواطن المصري.

وتزامنًا مع اهتمام المواطنين بكافة محافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة خطوات حجز موعد التأمين الصحي، يرصد موقع “الدستور” في تقريره كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها مؤخرًا للحجز في التأمين الصحي 2024.

كيفية حجز موعد التأمين الصحي 2024

نوضح للقراء كيفية حجز موعد التأمين الصحي 2024 عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة العامة للتأمين الصحي وذلك من خلال الخطوات التالية:-

الخطوة 1: الدخول عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة العامة للتأمين الصحي من خلال هذا الرابط (من هنا).

الخطوة 2: اختيار أيقونة حجز عيادات التأمين الصحي.

الخطوة 3: إدخال البيانات الشخصية للراغب في الحجز.

الخطوة 4: إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقم في الخانات المخصصة لذلك.

الخطوة 5: إدخال الرقم التأميني للمريض للراغب في حجز.

الخطوة 6: تحديد العيادة الراغب في الكشف فيها.

الخطوة 7: اختيار موعد الحجز وتاريخ الكشف الطبي.

الخطوة 8: تحديد اسم الطبيب الراغب في الكشف لديه.

الخطوة 9: استقبال رسالة نصية عبر الهاتف المحمول لتأكيد موعد الكشف.

كما يمكن حجز مواعيد كشف في عيادات التأمين الصحي من خلال الأرقام الساخنة المخصصة لخدمة المرضى في كافة محافظات جمهورية مصر العربية وهي (0225743324 - 02257454226) وتعمل الأرقام الساخنة بشكل يومي من 4 عصرًا وحتى 6 مساءً.