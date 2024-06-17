القاهرة الإخبارية: اشتباكات بين الجيش السودانى وميليشيا الدعم السريع

قال عثمان الجندي، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في أم درمان، إنه منذ اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك تتواصل المعارك بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع، بالمدفعية الثقيلة في محيط منطقة سلاح المدرعات بالخرطوم.

وأضافت "عثمان"، خلال مداخلة هاتفية له: "دارت اشتباكات عنيفة جدا بهجوم استباقي قامت به قوات الجيش السوداني التي هاجمت به ميليشيا الدعم السريع وكبدتها خسائر فادحة".

وتابع مراسل القاهرة الإخبارية: "هناك معلومات أفادت بإسقاط قوات الجيش كميات من اللحوم لسكان منطقة بولي المحاصرين في الخرطوم".