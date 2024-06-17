الإثنين 17 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعرف على موعد عودة عمل البنوك بعد إجازة عيد الأضحى 2024

حدد البنك المركزي موعد عودة عمل البنوك بعد إجازة عيد الأضحى 2024، التي بدأت يوم الجمعة الماضية وتستمر طوال إجازة عيد الأضحى المبارك، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد عودة عمل البنوك بعد إجازة عيد الأضحى 2024.

 

موعد عودة عمل البنوك بعد إجازة عيد الأضحى 2024

 

أصدر البنك المركزي المصري بيان حدد مدة إجازة البنوك في عيد الأضحى 2024، وتوقف عمل البنوك بداية من الجمعة الماضية الموافق 14يونيه وهو الراحة الاسبوعية للبنوك لتتداخل مع إجازة عيد الأضحى والتي بدأت في مصر يوم السبت 15 يونيو بمناسبة وقفة عرفات.

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ووفق بيان البنك المركزي المصري يتوقف عمل البنوك بعد إجازة عيد الأضحى المبارك بداية من السبت 15 يونيو وحتى يوم السبت 22 يونيو على أن تعاود البنوك عملها يوم 23 يونيو 2024. 

عودة البنوك للعمل.. إجازة عيد الأضحى 2024 تنتهى فى هذا اليوم

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موعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2024 

 تنتهي إجازة عيد الأضحى المبارك للعاملين في القطاع العام والقطاع الخاص يوم الخميس 20 يونيو على أن يعودوا للعمل يوم الأحد الموافق 22 يونيو للموظفين الذين يحصلون على إجازة اسبوعية يوم السبت.

وكان مجلس الوزراء قد حدد عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع العام لتبدأ من يوم السبت الماضي 15 يونيو 2024 وتستمر حتى الخميس 20 يونيو 2024، وهى إجازة مدفوعة الأجر.

 

كما حددت وزارة العمل إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص، ليبدأ الموظفون الإجازة يوم السبت الماضي 15 يونيو 2024 وتستمر حتى يوم الخميس 20 يونيو 2024، وهي إجازة مدفوعة الأجر.

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مواعيد غلق البنوك

تغلق البنوك أبوابها يوميا الساعة الثالثة عصرا وفق مواعيد العمل الرسمية للجمهور والتي تبدأ من الثامنة والنصف صباحا الي الثالثة عصرا عدا العطلة الأسبوعية للبنوك يوميا الجمعة والسبت.

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