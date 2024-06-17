الإثنين 17 يونيو 2024
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محمد الباز

السعودية: تسجيل 2764 حالة إجهاد حرارى أول أيام العيد وفرق صحية للتعامل معها

حجاج بيت الله الحرام
حجاج بيت الله الحرام

دعا وزير الصحة السعودى فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، حجاج بيت الله الحرام إلى تجنب وقت الذروة عند الخروج لأداء ما تبقى من مناسك الحج، من الساعة 11 ظهرًا وحتى الرابعة عصرًا.

وحث الوزير السعودي- في تصريح صحفي اليوم الإثنين- على تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة، والابتعاد عن الأسطح مرتفعة الحرارة، مؤكدًا أن "الحل هو الوقاية، ثم الوقاية، ثم الوقاية".

حالات الإجهاد الحرارى

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية أنه تم تسجيل 2764 حالة إجهاد حراري أول أيام العيد، وتعاملت معها فرق المنظومة الصحية لإنقاذ الأرواح وتخفيف الضرر وإسعافها، وتقديم الرعاية الصحية، بتوجيهات القيادة الرشيدة، ثم بدعم منظومة صحية متكاملة".

وقال: "إن الحجاج بذلوا جهدًا عاليًا جدًا للوصول إلى المملكة لأداء فريضة الحج، ودورنا أن نمكّنهم بأقصى جهد ممكن، والوقاية قبل العلاج، ولا نريد أن يصل الحجاج لهذه المرحلة المتقدمة من الإجهاد الحراري، وننصح باتباع التوعية والتثقيف، مثل حمل المظلة الشمسية أثناء أداء المناسك، وشرب السوائل بانتظام"، مشيرًا إلى أن الوضع الصحي العام لضيوف الرحمن مطمئن، ولا يوجد أي تحديات ذات صلة بالصحة العامة، كما لا يوجد أي تفشٍ للأمراض العامة.

أعراض ضربات الشمس

وأضاف أن من أعراض الإجهاد الحراري وضربات الشمس: الغثيان، والصداع، والتعرق والعطس الشديد، كما حذرت وزارة الصحة من الإجهاد العضلي الذي يحدث للحاج بسبب كثرة التنقل والسير لمسافات طويلة، ودعت للوقاية منه بالحصول على الراحة بعد انتهاء كل منسك، وتجنب حمل أشياء ثقيلة، وارتداء أحذية مريحة، وشرب كمية كافية من الماء قبل أداء المناسك.

وأوضحت شركة المياه الوطنية السعودية أنها وزعت أكثر من (916) مليون لتر من المياه في الشبكة العامة للمياه بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وزير الصحة السعودي حجاج مناسك الحج الإجهاد الحراري ضربات الشمس

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