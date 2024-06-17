التشكيل الرسمى لمباراة الجونة والبنك الأهلى فى دورى نايل

أعلن علاء عبدالعال، المدير الفني للجونة، عن تشكيل فريقه لمباراة البنك الأهلي التي ستنطلق في الرابعة عصر اليوم بملعب خالد بشارة في الأسبوع السادس والعشرين لمسابقة دوري نايل.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى.. صبحي سليمان

خط الدفاع: أحمد محمود – أحمد عبدالرسول – كمال أبوالفتوح – صبري رحيل

خط الوسط: أحمد شوشة – محمد الدغيمي – رضا صلاح

خط الهجوم: أرنود - أيمن سعد موكا – جابريل شيكودي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من أحمد مسعود وعبدالجواد طلب ونور السيد وحسام إيفونا ومحمود العكش وعبدالله هاشم عبادي وسيف شيكا وإيمانويل لاكي ومازن ياسر.

كما أعلن طارق مصطفى المدير الفني للبنك الأهلي عن تشكيل فريقه للمباراة وستكون من ..

حراسة المرمى: أحمد صبحي

خط الدفاع: محمود الجزار – أمير مدحت – عاصم صلاح

خط الوسط: محمد بسيوني – محمد فتحي – أحمد النادري – إسحاق يعقوب

خط الهجوم: أحمد مدبولي – ياو أنور – أسامة فيصل.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من حسن شاهين وأيمن أشرف ومحمود سيد وسيرجي أكا وعماد فتحي وكريم بامبو ومحمود قاعود ومحمد عبداللطيف جريندو ومحمد هلال.

ويتواجد الجونة في المركز الثاني عشر برصيد 30 نقطة من سبعة انتصارات وتسعة تعادلات وتسع هزائم وسجل 26 هدفا ودخل مرماه 35 هدفا.

وفشل الجونة في تحقيق الفوز خلال المباريات الست الأخيرة وجمع منها نقطتين فقط بالتعادل مع الداخلية وطلائع الجيش والهزيمة أمام الأهلي وفاركو وبيراميدز ومودرن فيوتشر ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 33 وتأمين موقفه في منطقة الأمان بجدول الدوري.

ويحتل البنك الأهلي المركز الرابع عشر في جدول دوري نايل برصيد 23 نقطة من ستة انتصارات وخمسة تعادلات و14 هزيمة وسجل 34 هدفا ويملك ثاني أضعف دفاع في الدوري بعد بلدية المحلة واهتزت شباكه 40 مرة.

وجمع البنك الأهلي خمس نقاط من آخر خمس مباريات بالفوز على المصري والتعادل مع الإسماعيلي ومودرن فيوتشر والهزيمة أمام إنبي وسيراميكا كليوباترا ويسعى للفوز ورفع رصيده إلى 26 نقطة والبقاء بعيدا عن مثلث الهبوط.