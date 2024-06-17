التعليم تعلن محذورات لطلاب الثانوية العامة بشأن الامتحانات

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لطلبة وطالبات الثانوية العامة، تحذيرًا من حيازة أي وسيلة غش إلكترونية، داخل لجان امتحانات المواد الأساسية، المقرر انطلاقها يوم السبت المقبل في جميع انحاء الجمهورية.

وأكدت الوزارة، على حظر اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان بالنسبة للمراقبين والملاحظين، على أن يكون الوحيد الذي يحق له اصطحاب الهاتف، هو رئيس اللجنة للتواصل مع غرفة عمليات الوزارة فى حالة حدوث أى مشكلة أو طلبه داعما.

انطلاق امتحانات الثانوية العامة

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024، الإثنين، 10 يونيو، بأداء الطلاب الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا عالم، 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة (×) واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملًا.

ويستكمل طلبة وطالبات الثانوية امتحانات الثانوية العامة، يوم السبت المقبل، بإداء امتحان اللغة العربية، وفي يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو: “امتحان اللغة الأجنبية الثانية، وفي يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الأولى”.

ويؤدي الطلاب يوم السبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية، وفي يوم السبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا، وفي يوم الأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمي رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، وفي يوم السبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة والأربعاء 17 يوليو 2024 الاحياء لشعبة علمي علوم والاستاتيكا لشعبة علمي رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، وفي يوم السبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمي رياضة.