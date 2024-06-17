"إكسترا نيوز" ترصد احتفالات المصريين من حديقة الطفل بثاني أيام عيد الأضحى

رصدت ميرنا عادل، مراسلة إكسترا نيوز من حديقة الطفل بالقاهرة، احتفالات المصريين بثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

وأكدت خلال تصريحاتها عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن حديقة الطفل تعد أحد أهم الحدائق التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين، خاصة الصغار كونها مخصصة للطفل، فضلًا عن تصميمها بشكل يخدم هذه المرحلة العمرية ويقدم لها أفضل تجربة على الإطلاق.

تشييد الحديقة على مساحة واسعة وإنشاء مدينة مصغرة للملاهي

وأوضحت مراسلة اكسترا نيوز من حديقة الطفل، أنه تم تشييد الحديقة على مساحة واسعة تقريبًا ما يزيد على 20 فدانًا من المساحات الخضراء والأشجار والورود، إضافة إلى أنها مقسمة لحدائق صغيرة ما يعطي للأسر والأطفال شيئًا من الخصوصية والحرية في الحركة وتتيح لهم لعب الكرة وركوب الدراجات وممارسة الأنشطة كافة التي يريدونها.

وتابعت: تم إنشاء مدينة مصغرة للملاهي داخلها كي يستطيع الأطفال قضاء وقت ممتع، وجرى رفع كفاءة كل الألعاب بها والتأكد من سلامتها استقبالًا لعيد الأضحى المبارك، وإنشاء العديد من المظلات للجلوس تحتها وحماية للأسر من أشعة الشمس والعديد من التجهيزات الأخرى.