المفوض العام لأونروا يكشف حقيقة الهدنة التكتيكية التى أعلنتها إسرائيل فى جنوب غزة

كشف فيليب لازاريني، المفوض العام لأونروا، حقيقة الهدنة التكتيكية التي أعلنتها إسرائيل في جنوب غزة، مؤكدا أنه لم يتغير شيء من الناحية العملياتية.

وأضاف خلال تصريحات عرضتها "القاهرة الإخبارية"، أن الأعمال العسكرية لا تزال مستمرة في رفح الفلسطينية وجنوب غزة.

وعن موارد وتمويل وكالة "أونروا"، أكد أن الوكالة لديها ما يكفي من التمويل حتى شهر يوليو المقبل والأمر غير معروف بعد ذلك.

وقال فيليب لازاريني المفوض العام لأونروا، إن هناك حربا صامتة تجري في الضفة الغربية، وكان من الممكن أن تكون أكثر تركيزا لولا الحرب في قطاع غزة.