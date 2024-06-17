الإثنين 17 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لمحدودى ومتوسطى الدخل.. أماكن طرح شقق الإسكان الاجتماعى 2024

شقق الإسكان الاجتماعى
شقق الإسكان الاجتماعى - أرشيفية

 أماكن طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. يعد حلم الحصول على سكن ملائم بأسعار معقولة من أهم طموحات شريحة واسعة من المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل إدراكًا لذلك، تواصل الدولة المصرية جهودها الحثيثة لتوفير فرص إسكانية مناسبة لهذه الفئة من خلال مبادرة  الإسكان الاجتماعي، ووفي إطار خططها الطموحة، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح وحدات سكنية جديدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي 2024 موجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل.

أماكن طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2024

تتوزع وحدات الإسكان الاجتماعي 2024 على عدد من المدن الجديدة، تشمل:

  • مدينة بدر
  • حدائق العاصمة
  • مدينة السادات
  • برج العرب
  • مدينة 6 أكتوبر الجديدة
  • مدينة 15 مايو
  • العبور الجديدة
  • الفيوم الجديدة
  • بني سويف الجديدة
  • قنا الجديدة
  • أسوان الجديدة
  • سوهاج الجديدة
  • أسيوط الجديدة
  • أخميم الجديدة
شقق الاسكان الاجتماعى 

شروط التقديم لشقق الإسكان الاجتماعي 2024

  • أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
  • ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد على 50 عامًا.
  • ألا يكون قد حصل على وحدة سكنية أو قطعة أرض من قبل من الدولة أو من خلال أي من مشروعاتها.
  • إثبات القدرة على سداد قيمة الوحدة.
  • أن يكون المتقدم أو أحد أفراد أسرته من العاملين في الدولة أو القطاع العام أو الخاص.
  • ألا يزيد الدخل الشهري للأسرة عن 7000 جنيه.

الأوراق المطلوبة لشقق الإسكان الاجتماعى 2024

  • صورة من بطاقة الرقم القومي سارية المفعول.
  • شهادة ميلاد حديثة.
  • إيصال راتب حديث.
  • تعهد بحالة وظيفية.
  • صورة من بطاقة الزوجة (في حالة كون المتقدم متزوجًا).
  • إقرار من الزوجة بعدم حصولها على وحدة سكنية (في حالة كون المتقدم متزوجًا).

ملاحظات مهمة 

  1. يتم التقديم إلكترونيًا من خلال موقع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
  2. يتم سداد مبلغ جدية حجز الوحدة بعد التأكد من مطابقة شروط المتقدم.
  3. يتم تخصيص الوحدات للمتقدمين المستوفين للشروط عن طريق القرعة العلنية.
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