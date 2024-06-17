صحة سوهاج: إحالة 12 طبيبًا للتحقيق لعدم الانضباط خلال متابعة تقديم الخدمات الطبية

كثفت فرق التفتيش التابعة لمديرية الصحة بسوهاج من مرورها علي مستشفيات المحافظة لمتابعة سير العمل والتأكد من انتظام تقديم الخدمة الطبية للمواطنين خلال فترة الأجازات والأعياد، وكذلك متابعة تطبيق رفع درجة الاستعداد بمستشفيات المحافظة.

وخلال المرور لفريق تفتيش إدارة المستشفيات برئاسة الدكتور مصطفى محمد مصطفى مدير إدارة المستشفيات وتلاحظ تغيب 11 طبيبا عن أماكن عملهم بمستشفى سوهاج العام، وعلي الفور وجه الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بتحويلهم للتحقيق الفوري لعدم انتظامهم وتغيبهم دون تصريح خلال فترة رفع درجة الاستعداد.

كما تمت أيضًا متابعة تقديم الخدمة الطبية بمستشفى المنشأة المركزي ووجه وكيل صحة سوهاج بتحويل طبيب و3 من الكوادر التمريضية للتحقيق لعدم التواجد، كما لاحظ فريق التفتيش سوء مستوي النظافة بالمستشفي ووجه برفع مستوي النظافة فورًا ومتابعة تطبيق سياسات مكافحة العدوي.

يأتي ذلك بناء على توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ومعالي اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج وتحت إشراف ومتابعة الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج والدكتور أحمد عبدالكريم وكيل المديرية.

كما تم ضبط ما يقرب من 3 طن من الأطعمة المختلفة والمجمدات والأرز واللحوم ومصنعاتها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك وأيضا ما يقرب من 1350 لترا من العصائر والمشروبات الغازية والزيوت مجهولة المصدر.

وتم إعدام ما يقرب من نصف طن من اللحوم والدهون والأحشاء والأغذية المختلفة ومصنعات اللحوم الأطعمة الجاهزة مجهولة المصدر ومتغيرة في الخواص الطبيعية.



من جانبه أوضح وكيل وزارة الصحة أنه تم تحرير 392 محضر جنحة وجاءت كالآتى:

227 محضر جنحة لعدم وجود شهادات صحية للعاملين في تداول الغذاء.

134 محضرًا لعدم استيفاء أماكن تداول الغذاء للاشتراطات الصحية واشتراطات النظافة العامة.

وأضاف أنه تم سحب ما يقرب من 100 عينة من المشروبات والعصائر واللحوم والأسماك بمختلف أنواعها وإرسالها إلى المعامل للتحليل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه.

كما تمت التوصية بإغلاق 64 منشأة غذائية لعدم وجود ترخيص، ما يمثل خطرا داهما علي الصحة العامة للمواطنين.