الإثنين 17 يونيو 2024
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طريقة عمل الفشة المحمرة في عيد الأضحى 2024

جريدة الدستور

ننشر طريقة عمل الفشة المحمرة في عيد الأضحى 2024 حيث يزداد بحث المواطنين عبر محرك البحث جوجل عن التفاصيل الكاملة المتعلقة بطريقة عمل الفشة داخل المنزل وذلك نظرا لأنها من افضل الوجبات التي يزداد البحث عليها بشكل مستمر، ونوضح فى السطور التالية التفاصيل الكاملة المتعلقة بطريقة عمل الفشة فى المنزل.

 

طريقة عمل الفشة المحمرة في عيد الأضحى 2024

 

المكونات

- ١ كيلو جرام من الفشة (رئة الخروف)

- 2 بصل متوسط الحجم، مفروم

- 4 فصوص ثوم، مفرومة

- 2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي

- 1 ملعقة صغيرة من الكمون

- 1 ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة

- 1 ملعقة صغيرة من البابريكا

- 1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

- 1 ملعقة صغيرة من الملح (أو حسب الذوق)

- 2 ملعقة كبيرة من الخل الأبيض

- عصير ليمونة واحدة

- بقدونس مفروم للتزيين


 

خطوة بخطوة.. تعرفي على طريقة عمل الفشة باكثر من طريقة

الخطوات

تحضير الفشة:

   - اغسلي الفشة جيدًا بالماء البارد وتأكد من إزالة جميع الأوساخ والشوائب.

   - ضعي الفشة في قدر كبير واغمريها بالماء. ضعي القدر على النار واتركي الماء يغلي لبضع دقائق.

   - صفي الفشة من الماء المغلي واتركيها تبرد قليلًا، ثم قطعيها إلى قطع متوسطة الحجم.


 

التتبيل:

   - في وعاء كبير، اخلطي الكمون والكزبرة والبابريكا والفلفل الأسود والملح.

   - أضيفي الفشة المقطعة إلى خليط التوابل، ثم أضيفي الثوم المفروم والخل الأبيض وعصير الليمون.

   - اخلطي المكونات جيدًا حتى تتغلف الفشة بالكامل بالتتبيلة، واتركيها تتبل لمدة ساعة على الأقل في الثلاجة.


 

الطهي:

   - سخني الزيت النباتى في مقلاة كبيرة على نار متوسطة.

   - أضيفي البصل المفروم وقلبيه حتى يصبح ذهبي اللون.

   - أضيفي الفشة المتبلة إلى المقلاة وقلبيها مع البصل.

   - غطي المقلاة واتركي الفشة تطهى على نار هادئة لمدة 30-40 دقيقة، أو حتى تنضج تمامًا ويتبخر معظم السائل.

   - تأكدي من تقليب الفشة من حين لآخر لضمان طهيها بشكل متساوي.


 

التقديم:

   - قدمي الفشة المحمرة ساخنة في طبق تقديم مزين بالبقدونس المفروم.

   - يمكنك تقديمها مع الخبز العربي أو الأرز حسب الرغبة.

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