ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 37347 منذ بدء العدوان

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، مساء اليوم الإثنين، عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 37347، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 85372 أغلبيتهم من الأطفال والنساء.

وأشارت المصادر إلى أن الاحتلال ارتكب مجزرتين أدت إلى استشهاد 10 مواطنين، وإصابة 73 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية.

وسبق وقال المدير العام لـ"أونروا "فيليب لازاريني لوسائل الإعلام في أوسلو، اليوم الإثنين، إن الأعمال العدائية مستمرة في رفح وجنوب غزة، على الرغم من إعلان الجيش الإسرائيلي عن توقف تكتيكي للعمليات للسماح بدخول المساعدات الإنسانية، حسبما نقلت رويترز.

جيش الاحتلال يعلن عن هدنة يومية

وكان جيش الاحتلال أعلن أمس الأحد عن هدنة يومية تبدأ في منطقة رفح عند الساعة الثامنة صباحا وتظل سارية حتى السابعة مساء على طول طريق صلاح الدين الرئيسي.

ووفق بيان جيش الاحتلال يهدف هذا التوقف إلى السماح لشاحنات المساعدات بالوصول إلى معبر كرم أبو سالم الذي تسيطر عليه إسرائيل، وهو نقطة الدخول الرئيسية للمساعدات الواردة، والسفر بأمان إلى طريق صلاح الدين السريع، وهو طريق رئيسي بين الشمال والجنوب، لتوصيل الإمدادات إلى أجزاء أخرى من غزة، مضيفًا أن وقف إطلاق النار يجري بالتنسيق مع الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الدولية.

وفي وقت سابق اليوم أعلن جيش الاحتلال أنه لا يزال يعمل في منطقة رفح بغزة ومناطق أخرى بالقطاع، قائلًا: إن قواته عثرت على العديد من الأسلحة وضربت عددًا من المباني المفخخة التي شكلت تهديدًا للقوات".

وادعى جيش الاحتلال في تحديثه بشأن عملياته العسكرية، أنه "تم القضاء على العديد من الإرهابيين الذين يشكلون تهديدًا للقوات في قتال قريب وبواسطة طائرات بدون طيار" في منطقة تل السلطان برفح.

ومساء الأحد، أفادت تقارير عبرية بأن نتنياهو انتقد الخطط التي أعلنها الجيش لعقد فترات توقف تكتيكية يومية للقتال على طول أحد الطرق الرئيسية المؤدية إلى غزة لتسهيل إيصال المساعدات.