الكرملين: بوتين يبدأ زيارة إلى كوريا الشمالية غدًا تستمر لمدة يومين

أعلن الكرملين، قبل قليل، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين سيبدأ غدًا الثلاثاء، زيارة إلى كوريا الشمالية، وتستمر لمدة يومين، جاء ذلك وفقًا لما أفادته قناة القاهرة الإخبارية قبل قليل في خبر عاجل لها.

على الرئيس الأوكراني أن يفكر في اقتراح السلام الذي قدمه بوتين

وعلى صعيد آخر، قال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إنه ينبغي على الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن يفكر في اقتراح السلام الذي قدمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ لأن وضع القوات الأوكرانية ماض في التدهور.