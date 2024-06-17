"إكسترا نيوز": اليوم لم يشهد دخول أى شاحنات مساعدات لمعبر كرم أبوسالم

رصد كريم رجب، مراسل إكسترا نيوز من معبر رفح، آخر المستجدات عند الجانب المصري من معبر رفح البري في ثاني أيام عيد الأضحى، قائلًا إن اليوم لم يشهد دخول أي شاحنات مساعدات إلى معبر كرم أبوسالم، وهناك عمليات عسكرية تقوم بها قوات الاحتلال المتمركزة بمحيط معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

المناطق الشرقية من مدينة رفح الفلسطينية شهدت عمليات عسكرية شنتها قوات الاحتلال

وأضاف رجب، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المناطق الشرقية من مدينة رفح الفلسطينية شهدت عمليات عسكرية شنتها قوات الاحتلال، لافتًا إلى أن الجيش الإسرائيلي أعلن أمس عن أن هناك هدنة تكتيكية خلال أيام عيد الأضحى لكي تمر الشاحنات، وتوفير المرور الآمن لها بدءًا من معبر كرم أبوسالم حتى طريق صلاح الدين.

تفاقم للأوضاع الإنسانية بقطاع غزة

وأوضح مراسل "إكسترا نيوز" من معبر رفح، أنه رغم الإعلان التكتيكي لم تدخل أي شاحنات مساعدات حتى الآن، وأكدت بعض وكالات الأمم المتحدة أنه رغم هذا الإعلان فإن المرور الآمن للمساعدات لم يتوفر منذ أمس.

وأشار مراسل "إكسترا نيوز" من معبر رفح إلى أن هناك تفاقما للأوضاع الإنسانية بقطاع غزة، لأن ما دخل إلى القطاع منذ 26 مايو الماضي نحو ألفي شاحنة مساعدات بواقع 95 شاحنة يوميًا، وهذا أقل من خمس الحد الأدنى لاحتياجات سكان القطاع من المواد الغذائية والأساسية.