شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: لا كلمات فى قاموس الإنسانية تعبّر عن مأساة غزة

قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن قطاع غزة يعاني كارثة ومأساة لا سيما على الأطفال، مرددا: "لا كلمات في قاموس الإنسانية تعبر عن مأساة غزة".

وأضاف، خلال مداخلة عبر "القاهرة الإخبارية"، أن قطاع غزة يعاني نقصا حادا في المياه وانتشار الأوبئة والأمراض وتراكم النفايات، مبينا أن آلاف الأطفال في غزة يعانون المجاعة وسوء التغذية.

وحول عمال الإغاثة، أكد مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أن ما يزيد على 200 من عمال الإغاثة الدوليين قتلوا جراء الاستهدافات الإسرائيلية، قائلا: "نعمل بأقل الإمكانات لنوفر الاستجابة الإنسانية لما يجرى في قطاع غزة".

وطالب أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، بممارسة ضغط حقيقي على الاحتلال لوقف العدوان بشكل كامل.