وكيل "صحة مطروح" يتفقد سير العمل بمستشفى العام ويطمئن على الحالة الصحية للمرضى

أجرى الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، مرورا على مستشفى مطروح العام، اليوم الإثنين، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمرضي، وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بالمتابعة الميدانية لجميع منافذ تقديم الخدمات الطبية بالمحافظة؛ للتأكد من انضباط وانتظام سير العمل والتواجد الفعال.

السجلات الطبية

وقام وكيل وزارة الصحة بمناظرة السجلات الطبية الخاصة لبعض المرضى، والاطمئنان من الأطباء المعالجين على إجراء كل الفحوصات الطبية لهم وتقديم العلاج اللازم بكفاءة وفقًا للتشخيص الطبي، موجها لنائب مدير المستشفى الدكتورة مروة فهيد بتوفير كل أوجه الرعاية للمرضى، والمتابعة المستمرة للمرضى والاستماع إليهم ودراسة شكواهم ومتطلباتهم عن طريق الفريق الإداري بالمستشفى، والتأكيد على تواجد أحد نواب المدير بصفة دائمة تحسبا لأى طارئ وللتدخل السريع حال حدوث أي شكوى لأى مريض.

حصر لأي نواقص من الأدوية والمستلزمات الطبية

وتفقد الدكتور مبروك سالم قسم الاستقبال والطوارئ، موجهًا بتلافي بعض الملاحظات، حيث كلف نائب مدير المستشفى بعمل حصر لأي نواقص تخص الأدوية والمستلزمات الطبية بالأقسام المختلفة بالمستشفى وتوفيرها فورا من خلال مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، واطمأن علي عمل ورصيد بنك الدم التخزينى بالمستشفى.

تفقد قسم العناية الجراحية وعناية الباطنة

كما تفقد معمل المستشفى واطمأن على توافر الكيماويات والمستلزمات الخاصة بالعمل من الفنيين على رأس العمل وتفقد قسم العناية الجراحية وعناية الباطنة وقسم الحروق والعزل واطلع على السجلات الطبية للمرضى، والتأكد من اكتمال التسجيل بالسجل الطبي، وتدوين الإجراءات الطبية والتمريضية للمرضي به، والحصول على الجرعات الدوائية، طبقًا لوصف الطبيب المختص، ووفقًا لمعايير الجودة.

وخلال الجولة التفقدية تم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتواجد القوي البشرية في أماكن تقديم الخدمة، والتأكد من رضاهم عن الخدمة المقدمة،

جاء ذلك بحضور الدكتور إبراهيم الدمرداش مدير عام الطب الوقائى والدكتور محمد على مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة والدكتورة مروة فهيد نائب مدير المستشفي وشعبان إبراهيم مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة.

1000288503

1000288481

1000288475

1000288484