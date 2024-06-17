"تذكرتى" تفتح باب الحجز لمؤجلات الأهلى والزمالك بدورى نايل

أعلن شركة تذكرتي، المسئولة عن تنظيم دخول الجماهير للملاعب في مباريات مسابقة دوري نايل (موسم 2023 /2024)، عن فتح باب الحجز لمواجهتي الزمالك وفاركو والداخلية والأهلي، المؤجلتين من الجولة الثانية عشر.

مواعيد مؤجلات الجولة الثانية عشر بدوري نايل

الجمعة 21 يونيو الجاري

الزمالك & فاركو.. السابعة مساء (استاد الجبل الأخضر).

الداخلية & الأهلي.. السابعة مساء (استاد السلام).

القنوات الناقلة لمؤجلات الجولة الثانية عشر بمسابقة دوري نايل

تنقل شبكة قناتي أون تايم سبورت 1 و2، مباراتي الزمالك وفاركو والداخلية والأهلي، على الهواء مباشرة، في تمام السابعة مساء الجمعة المقبل 21 يونيو الجاري، ضمن مؤجلات الجولة الثانية عشر بمسابقة دوري نايل (موسم 2023 /2024).

مواعيد مباريات اليوم الإثنين بدوري نايل في عيد الأضحى (2024)

تستكمل اليوم الإثنين، منافسات الجولة السادسة والعشرون بمسابقة دوري نايل، في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك (2024)، بإقامة 3 مباريات.

الجونة & البنك الأهلي.. الرابعة عصرًا (استاد خالد بشارة بمحافظة البحر الأحمر).

الإسماعيلي & إنبي.. السابعة مساء (استاد الإسماعيلية).

الزمالك & المصري البورسعيدي.. السابعة مساء أيضًا (استاد برج العرب بالإسكندرية).

وتقام غدًا الثلاثاء، ثلاث مباريات أيضًا في الجولة السادسة والعشرين بمسابقة دوري نايل، بينما سيكون مسك الختام بعد غدٍ الأربعاء، بمواجهتي بلدية المحلة وبيراميدز، ومودرن فيوتشر وسيراميكا كليوباترا.

وكانت منافسات الجولة السادسة والعشرين انطلقت، أمس الأحد، بمباراة يتيمة جمعت بين المقاولون العرب وطلائع الجيش، والتي حسمها ذئاب الجبل بثلاثية مقابل هدف للفريق العسكري.