رغم المرض الخطير.. سر إصرار كيت ميدلتون على حضور حفل عيد ميلاد الملك تشارلز

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أسباب إصرار الأميرة كيت ميدلتون على حضور حفل عيد ميلاد الملك تشارلز الرسمي، والظهور في الشرفة رفقة باقي أفراد العائلة المالكة البريطانية، بالرغم من استمرار علاجها من مرض السرطان.

لماذا أصرت كيت ميدلتون على حضور حفل عيد ميلاد الملك؟

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن "كيت" أصرت على دعم الملك تشارلز الثالث في حفل عيد ميلاده، حيث أصبحت جزءًا أساسيًا في حياة الأمير ويليام، ولي العهد، ووالده الملك تشارلز بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية، وتنحي الأمير هاري وزوجته هاري ميجان عن واجباتهما الملكية قبل 3 سنوات.

وأضافت أن الحفل أقيم بعد أيام قليلة من كشف أحد المقربين من الملك تشارلز عن أنه يشتاق لقضاء وقت أطول مع أحفاده من الأمير هاري، آرتشي وليليبت، حيث التقى بأصغر أحفاده مرة واحدة فقط، والتقى آرتشي عدة مرات فقط.

ونوهت بأنه في الآونة الأخيرة أشير إلى أن الملك لم يكن سعيدًا بالوضع، وأكثر حرصًا من أي وقت مضى على بناء علاقة معهم لا تقتصر على مكالمات الفيديو مع كاليفورنيا فقط.

وأضافت أن هذه التقارير وضعت قصر باكنجهام والعائلة المالكة البريطانية في موقف صعب للغاية، حيث تجنب الملك تشارلز الثالث التحدث عن أحفاده بشكل مباشر أمام العالم، حتى لا يثير أي أزمات مع نجله الأصغر وزوجته.

وأشارت إلى أن هذه الأزمة أصبحت معقدة بشكل أكبر بعد تصريحات الأمير هاري المسيئة لعائلته ومذكراته الأخيرة "سبير" التي كشف فيها عن أدق الأسرار المتعلقة بعائلته، خصوصًا شقيقه وزوجته أمير وأميرة ويلز.

ورفض الأمير هاري مقترح إحضار أطفاله إلى قلعة بالمورال لقضاء بعض الوقت مع الملك في الصيف، حيث يرى هاري أن الملك يقضي وقتا طويلا مع أحفاده من شقيقه الأكبر الأمير ويليام وليس بحاجة لرؤية أحفاده الآخرين.

وقال أحد الأصدقاء المقربين من الملك تشارلز: "إنه يعتز بكونه جدًّا، ويستمتع كثيرًا بالوقت الذي يقضيه معهم. إنه يحب اللعب معهم في الحديقة والقراءة لهم، حيث قيل لي إن الملك قد أطلق على المنطقة التي أنشأها في منزله الاسكتلندي في بيركال اسم غابة الأمير جورج".

وتابع: "على الرغم من أن الناس لا يرونه كثيرًا مع أحفاده؛ لأن معظم تلك اللحظات تحدث خلف أبواب مغلقة، فأنا أعلم أنه حريص جدًا على ضمان تخصيص الوقت لهم في جدول أعماله المزدحم".

بينما قال مصدر آخر: "إنه شغوف بأحفاده بطريقته الخاصة".