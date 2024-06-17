سينما الشعب تشهد إقبالًا كثيفًا بالمحافظات فى أول أيام عيد الأضحى

شهدت سينما الشعب بالقاهرة والمحافظات إقبالًا كثيفًا في أول أيام عيد الأضحى المبارك؛ حيث تعرض 4 أفلام جديدة من أفلام موسم العيد بأسعار مخفضة في 18 محافظة، ضمن برنامج وزارة الثقافة، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة.

سينما الشعب

وتقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، الأفلام في 20 موقعًا ثقافيًا تابعًا لها بسعر موحد ومخفض 40 جنيهًا للتذكرة، وشهد اليوم الأول تزاحمًا وإقبالًا غفيرًا من الجمهور في العديد من المواقع ومنها الزقازيق ودمنهور والأنفوشي والسادات والقناطر وديرب نجم وقنا وأبوالمطامير والمحلة وروض الفرج وقصر السينما، حيث تنطلق الحفلات من العاشرة صباحًا وتستمر على مدار اليوم وحتى الثانية صباح اليوم التالي.

وتعرض سينما الشعب فيلم "ولاد رزق 3" في كل من قصر السينما بجاردن سيتي، قصر ثقافة روض الفرج، مكتبة البحر الأعظم بالجيزة، قصر ثقافة قنا، قصر ثقافة دمنهور بالبحيرة، سينما هيبس بالوادي الجديد، قصر ثقافة الزقازيق بالشرقية، قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، سينما السادات بالمنوفية، قصر ثقافة القناطر بالقليوبية، قصر ثقافة أبوالمطامير بالبحيرة، وللمرة الأولى قصر ثقافة ديرب نجم بالشرقية.

ويعرض فيلم "أهل الكهف" بمسرح 23 يوليو بالمحلة، قصر ثقافة أسيوط، المركز الثقافي بطنطا. وفيلم "عصابة الماكس" بقصر ثقافة شرم الشيخ، وقصر ثقافة ببا ببني سويف. وفيلم "اللعب مع العيال" بالمركز الثقافي بكفرالشيخ، قصر ثقافة الإسماعيلية، وقصر ثقافة العريش.

وزارة الثقافة

مشروع "سينما الشعب" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة، ويهدف إلى تقديم أحدث الأعمال السينمائية للجمهور بأسعار مخفضة بمواقع قصور الثقافة المنتشرة بالمحافظات وخاصة التي تفتقر لوجود دور عرض سينمائية، ضمن برامج العدالة الثقافية للوزارة، وينفذ بإشراف الفنان تامر عبدالمنعم، المدير التنفيذي للمشروع.

وأعدت الهيئة العامة لقصور الثقافة برنامجًا فنيًا حافلًا بالقاهرة والمحافظات احتفالًا بعيد الأضحى، يتضمن فعاليات تتنوع بين الحفلات الفنية الكبرى ومنها الدراما الغنائية الاستعراضية نوستالجيا 80/ 90، تستعيد بها ذكريات الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي في سلسلة حفلات تنطلق مجانًا مساء اليوم الإثنين ولمدة ثلاث ليال بمسرح السامر بالعجوزة، ثم تعرض بقصر ثقافة القناطر مساء الخميس المقبل.

كما تقام عروض وحفلات الفنون الشعبية والموسيقى العربية بجميع المحافظات، بالإضافة إلى العروض المسرحية المجانية بعدة محافظات، وبرنامج "فرحتنا في لمتنا" بالمشروع الثقافي بمناطق الإسكان المطور بديل العشوائيات، والأمسيات الشعرية واللقاءات التثقيفية، والورش الفنية والمسابقات المقدمة للأطفال طوال أيام العيد.