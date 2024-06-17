محافظ الغربية يتابع توافد المواطنين على الحدائق والمتنزهات احتفالًا بعيد الأضحى المبارك

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إقبال المواطنين منذ الصباح الباكر على الحدائق والمتنزهات بمراكز ومدن المحافظة الـ١٢ للاستمتاع بإجازة عيد الأضحى المبارك وسط جمال الطبيعة والمسطحات الخضراء والمناظر الطبيعية، وذلك من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام عبر اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليًا.

وأكد المحافظ أنه تم فتح جميع الحدائق والمتنزهات والملاهي؛ لاستقبال الزائرين من المحافظة والمحافظات المجاورة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين المواطنين للاستمتاع بإجازتهم، وسط الأشجار والمناظر الخلابة والهواء النقي، موجهًا رؤساء المراكز والمدن بضرورة توفير سبل الراحة للمواطنين.

وأعرب المترددون على الحدائق عن سعادتهم بالاحتفال بأجواء العيد وسط الحدائق، مؤكدين حرصهم على الخروج للاحتفال بالأعياد والمناسبات المختلفة للاستمتاع بالطبيعة الخلابة.

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محافظ الغربية يوزع هدايا الرئيس على الأطفال بشوارع المحافظة في تقليد سنوي



وحرص الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، على توزيع الهدايا والألعاب، التي تحمل كروت تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمناسبة عيد الأضحي المبارك. على الأطفال بشوارع المحافظة، في تقليد سنوي تحرص المحافظة على القيام به لإدخال البهجة والسرور على الأطفال.

وقدم رحمي التهنئة للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيًا لهم قضاء وقت جيد والاستمتاع بأجواء عيد الأضحى المبارك وتبادل المحافظ التهنئة مع المواطنين، والتقاط الصور التذكارية.

وأعرب الأطفال وأسرهم عن سعادتهم البالغة بهدايا الرئيس، موجهين الشكر لفخامته على هذه اللمسة الطيبة، والتي أدخلت البهجة على قلوبهم في العيد.