ضبط 23 مخالفة لذبح الأضاحى بالشوارع وغرامات تصل 20 ألف جنيه للمخالفين بأسوان

أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عن ضبط 23 مخالفة لذبح الأضاحي خارج المجازر العمومية، وشدد في بيان اليوم الإثنين، على توقيع غرامات تبدأ من ألف جنيه وتصل إلى 20 ألف جنيه على كل من يتم ضبطه بذبح الأضاحي في الشوارع.

وأوضح أن ذلك يأتي فى ظل التصريح لجميع المواطنين بذبح الأضاحي الخاصة بهم داخل المجازر الحكومية المعتمدة مجانًا أيام العيد تحت إشراف بيطري كامل والتي تعمل حتى الثانية عشرة صباحا.

منع الذبح فى الشوارع

من جانبه، أكد السكرتير العام المساعد ياسر عبدالشافي، أن الهدف من تنفيذ قرار المحافظ بمنع الذبح في الشوارع هو الحد من التلوث البيئي والسلبى وانتشار الروائح الكريهة والحشرات الضارة، بالإضافة إلى تسببها في انسداد شبكات الصرف الصحي وبالتالي حدوث الطفح مع إعاقة الحركة المرورية للمشاة والمركبات.

المجازر العمومية بمختلف مراكز المحافظة استقبلت 367 عجلًا وخروفًا من الضأن

وأوضح أن المجازر العمومية بمختلف مراكز ومدن المحافظة استقبلت 367 عجلا وخروفا من الضأن، مشيرا إلى أنه تم الدفع بسيارات كسح المياه وسيارات النظافة للتخلص الآمن من المخلفات بالأماكن المخصصة للذبح، وذلك بهدف تسيير العمل أثناء ذبح الأضاحي.

جهود "التضامن والأورمان"

في سياق ذي صلة، قال مدير عام التضامن الاجتماعي بأسوان محمد يوسف، إنه تحت إشراف التضامن الاجتماعي بأسوان، تستكمل جمعية الأورمان اليوم ولليوم الثاني على التوالي لعيد الأضحى، فى ذبح الأضاحي البلدية بمحافظة أسوان المخصص لها 40 رأس ماشية بمجزر أبووير بمركز كوم إمبو، والتى تستمر من أعمال الذبح حتى عصر آخر أيام التشريق.

وأشار مدير عام جمعية الأورمان ممدوح شعبان، إلى أنه تم توزيع اللحوم أول أيام العيد على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الهمم فى منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمعاتهم السكانية، من خلال قوائم بيانات معتمدة بعد إجراء أبحاث ميدانية عليهم للتأكد من أحقيتهم وبما يتفق مع شروط الجمعية.

توزيع اللحوم البلدية

وأكد أن اللحوم البلدية التى يتم توزيعها في محافظة أسوان يتم اختيار رءوس الماشية المراد ذبحها بعناية شديدة وبما يوافق الشرع الحكيم في شروط الأضحية.

ولفت إلى أن هناك كميات أخرى مخصصة من اللحوم المستوردة للمحافظة بإجمالى 56 ألف كيلو لحوم سيتم توزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعايا لأهالى محافظة أسوان، مؤكدًا في الوقت نفسه أن اللحوم المستوردة يتم ذبحها خلال أيام العيد وسيتم توزيعها بعد شهرين عقب وصولها مصر.