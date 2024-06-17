الإثنين 17 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إصابة 4 إثر حادث تصادم سيارتين فى منشأة القناطر

جريدة الدستور

أصيب 4 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق فى منشأة القناطر، وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.

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تفاصيل مصرع فتاه وإصابة ٣ آخرين في حادث تصادم بالدقهلية

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إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم على طريق بحيرة قارون السياحى بالفيوم

تفاصيل الواقعة

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى منشأة القناطر، بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن.

 وتبين تصادم سيارتين وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.

تصادم سيارتين منشأة القناطر حادث تصادم حادث تصادم سيارتين النجدة

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