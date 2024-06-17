إصابة 4 إثر حادث تصادم سيارتين فى منشأة القناطر

أصيب 4 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق فى منشأة القناطر، وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.

تفاصيل الواقعة

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى منشأة القناطر، بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن.

وتبين تصادم سيارتين وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.