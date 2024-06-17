الإثنين 17 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"بيطرى الشرقية": ذبح 1500 أضحية مجانا خلال أول وثاني أيام عيد الأضحى

مجازر الشرقية
مجازر الشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع اللحوم ومحلات الجزارة وثلاجات الحفظ بالتنسيق مع الجهات المعنية للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية.

 فتح المجازر بالمجان لاستقبال المواطنين لذبح أضاحيهم

 وشدد محافظ الشرقية على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفتح المجازر بالمجان لاستقبال المواطنين لذبح أضاحيهم والتصدي لمحاولات الذبح بالشوارع. 

وأشار مدير المديرية أنه تم  ذبح 1500 أضحية داخل المجازر الحكومية بالمجان خلال أول وثاني أيام عيد الأضحى، وتفعيل غرفة العمليات المركزية بمديرية الطب البيطري والفرعية بالإدارات الخارجية التابعة للمديرية بالمراكز المختلفة داخل المحافظة لتلقي الشكاوي، وتفعيل بروتوكول التعاون مع جهاز شئون البيئة لضبط حالات الذبح خارج المجازر المخصصة لذلك مما يتسبب في تلوث اللحوم والبيئة بمخلفات الأضاحي للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين

متابعة ذبح وتجهيز وتعبئة اللحوم الخاصة بالجمعيات الأهلية

وفى هذا الإطار أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري إلى قيام المديرية بالإشراف الطبى ومتابعة ذبح وتجهيز وتعبئة اللحوم الخاصة بالجمعيات الأهلية (حياة كريمة - الأورمان - تحيا مصر) بمراكز ومدن المحافظة.

 وذلك بالتعاون مع مدير عام الصحة العامة والمجازر ومدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم وذلك بالمرور على مجازر (القنايات - بردين- منياالقمح  - شلشلمون - الجديدة - ههيا - أولاد صقر  - كفر صقر  - الإبراهيمية- مشتول السوق  - إنشاص الرمل  - بلبيس - أبو حماد  - القرين)لمتابعة سير العمل داخل المجازر وإستقبال أضاحى المواطنين مجانا والكشف على الأضاحي قبل الذبح والكشف على اللحوم بعد الذبح. 

 

محافظ الشرقية مديرية الطب البيطرى بالمجازر الحكومية ذبح وتجهيز و تعبئة اللحوم ذبح عدد ١٥٠٠ اضحية

مواد متعلقة

18 مجزرًا يدويًا.. استعدادات "بيطري الشرقية" لاستقبال عيد الأضحى

حملات تنظيف وتزيين.. الشرقية تستعد لعيد الأضحى

صحة الشرقية تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى

مياه الشرقية توعي المواطنين بأهمية ترشيد الاستهلاك

لوائح وضوابط القائمين على سوق المواشي بالشرقية لمنع المغالطة في الأسعار

607 أطنان.. الشرقية تواصل موسمها الناجح لتوريد القمح

كيف تميز اللحوم الجيدة من الفاسدة؟.. مدير "بيطري الشرقية" يوضح

الأكثر قراءة

بيان عاجل من "التموين" بشأن الخبز المدعم والوقود وأسطوانات الغاز

طرح وحدات إسكان اجتماعى جديدة لمتوسطى ومحدودى الدخل.. الشروط والمستندات المطلوبة

قرار عاجل من النيابة بشأن "حلاق الوراق"

هدنة 11 ساعة يوميًا فى محور فيلادلفيا.. موعد تطبيق قرار "إشعال الغضب" بإسرائيل

مصر تُجبر الاحتلال على وقف العمليات العسكرية فى ممر فيلادلفيا برفح

21 مصابًا من أسرة واحدة بسبب "بقعة زيت" على "صحراوى الإسكندرية"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

الفساد الإيجابى!

لواء. محسن الفحام

صناعة السياحة.. صناعة السعادة

محمود خليل

الفقيه.. والحسابات الخاطئة

سيد الابنودى

تنقلات العيد.. حكاية المتسولين

د.أحمد الخميسى

طه حسين.. التعليم والثقافة الآن

ماجد حبته

.. ولا هتاف فى الحج

لواء.حمدى البطران

العيد فى قصر الخديو

د. منى حلمى

العيد وبناء الانسان المصرى

صور

الأزهر بارك.. وجهة ساحرة للراحة والاستجمام في عيد الأضحى

ألبوم صور.. احتفالات الأسر والأطفال بعد صلاة عيد الأضحى

صلاة عيد الأضحى من مسجد السيدة زينب

محطة تل أبيب

المزيد

"الأونروا": الأعمال العدائية مستمرة فى رفح رغم الوعود الإسرائيلية بوقف تكتيكى

مستشار بايدن يصل إسرائيل وسط تحذيرات من احتمال تصاعد الاشتباكات مع حزب الله

تواصل جرائم الاحتلال بقطاع غزة فى ثانى أيام عيد الأضحى