"بيطرى الشرقية": ذبح 1500 أضحية مجانا خلال أول وثاني أيام عيد الأضحى

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع اللحوم ومحلات الجزارة وثلاجات الحفظ بالتنسيق مع الجهات المعنية للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية.

فتح المجازر بالمجان لاستقبال المواطنين لذبح أضاحيهم

وشدد محافظ الشرقية على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفتح المجازر بالمجان لاستقبال المواطنين لذبح أضاحيهم والتصدي لمحاولات الذبح بالشوارع.

وأشار مدير المديرية أنه تم ذبح 1500 أضحية داخل المجازر الحكومية بالمجان خلال أول وثاني أيام عيد الأضحى، وتفعيل غرفة العمليات المركزية بمديرية الطب البيطري والفرعية بالإدارات الخارجية التابعة للمديرية بالمراكز المختلفة داخل المحافظة لتلقي الشكاوي، وتفعيل بروتوكول التعاون مع جهاز شئون البيئة لضبط حالات الذبح خارج المجازر المخصصة لذلك مما يتسبب في تلوث اللحوم والبيئة بمخلفات الأضاحي للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين

متابعة ذبح وتجهيز وتعبئة اللحوم الخاصة بالجمعيات الأهلية

وفى هذا الإطار أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري إلى قيام المديرية بالإشراف الطبى ومتابعة ذبح وتجهيز وتعبئة اللحوم الخاصة بالجمعيات الأهلية (حياة كريمة - الأورمان - تحيا مصر) بمراكز ومدن المحافظة.

وذلك بالتعاون مع مدير عام الصحة العامة والمجازر ومدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم وذلك بالمرور على مجازر (القنايات - بردين- منياالقمح - شلشلمون - الجديدة - ههيا - أولاد صقر - كفر صقر - الإبراهيمية- مشتول السوق - إنشاص الرمل - بلبيس - أبو حماد - القرين)لمتابعة سير العمل داخل المجازر وإستقبال أضاحى المواطنين مجانا والكشف على الأضاحي قبل الذبح والكشف على اللحوم بعد الذبح.