موعد فتح باب حجز شقق فالي تاورز بحدائق أكتوبر.. إسكن جنب الأهرامات بالتقسيط المريح

أعلنت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الإعلان عن فتح باب حجز شقق مشروع فالي تاورز السكني المميز في مدينة حدائق أكتوبر، وذلك بدءًا من يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2024.

مشروع فالي تاورز.. حلمك بالعيش الفاخر يتحقق

يتميز مشروع "فالي تاورز" بموقعه الاستراتيجي في مدينة حدائق أكتوبر، بالقرب من المتحف المصري، وإطلالته الرائعة على الأهرامات، يتكون المشروع من أبراج سكنية تضم شققًا واسعة بمساحات تتراوح بين 95 و100 متر مربع، مُصممة بأعلى معايير الجودة والراحة لتلبية احتياجات العائلات الحديثة.

مشروع فالي تاورز

تفاصيل حجز شقتك في فالي تاورز

خطوات الحجز: سداد مبلغ 150 ألف جنيه كجدية حجز. سداد مبلغ 1000 جنيه مصاريف دراسة.

سعر المتر: يبدأ من 15 ألف جنيه، مع اختلاف السعر حسب موقع الوحدة.

يبدأ من 15 ألف جنيه، مع اختلاف السعر حسب موقع الوحدة. طرق السداد: سداد 20% من ثمن الوحدة + 1% مصاريف إدارية + 0.5% لصالح مجلس الأمناء. سداد 10% من ثمن الوحدة وديعة الصيانة عند الاستلام. سداد باقي ثمن الوحدة (70%) على أقساط ربع سنوية متساوية حتى 7 سنوات بحد أقصى، بفائدة تُعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري + 2% + 0.5% مصاريف تحصيل.



للحصول على كراسات الشروط ومعرفة المزيد عن المشروع:

قم بزيارة موقع "مسكن - محور الوحدات": https://mhuc.gov.eg/ تابعنا على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة.

الخصائص العامة لمشروع فالي تاورز

النوع: أبراج سكنية.

أبراج سكنية. عدد الوحدات: 984 وحدة في المرحلة الأولى.

984 وحدة في المرحلة الأولى. المساحات: 95 و100 متر مربع.

95 و100 متر مربع. الموقع: مدينة حدائق أكتوبر، بالقرب من المتحف المصري، مع إطلالة على الأهرامات.

خطوات حجز شقة بمشروع فالي تاورز

سداد جدية حجز: 150 ألف جنيه. سداد مصاريف دراسة: 1000 جنيه.

طرق السداد في مشروع فالي تاورز