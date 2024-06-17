إصابة 19 فى انقلاب مينى باص أعلى كوبرى سمير غانم بالقاهرة الجديدة

أصيب 19 شخصا في حادث انقلاب أتوبيس "ميني باص" أعلى كوبري سمير غانم، بجوار فندق دابليو ماريوت، بنطاق منطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تفاصيل الحادث

كانت غرفة عمليات النجدة بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغًا يفيد بانقلاب أتوبيس ميني باص، يقل مجموعة كبيرة من الأشخاص، أصيب 19 منهم.

وعلى الفور انتقلت قوة من الإدارة العامة لمرور القاهرة الجديدة، وتم الدفع بسيارات الإسعاف، التي نقلت المصابين إلى المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.