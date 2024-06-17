الإثنين 17 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هيروين وحشيش.. الداخلية تطارد تجار الكيف بالمحافظات

جريدة الدستور

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات أمنية بعدد من المحافظات استهدفت حائزي ومتجري المواد المخدرة

مديرية أمن الشرقية

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تم ضبط 3 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية وبحوزتهما 5 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وكمية لمخدر الهيروين.

مديرية أمن البحيرة

وفي مديرية أمن البحيرة تم ضبط عاطل له معلومات جنائية وبحوزته 5 كيلو جرام لمخدر الحشيش.

وفي مديرية أمن القليوبية، تم ضبط عاطلين "لهما معلومات جنائية وبحوزتهما 2،700 كيلو جرام لمخدر الحشيش، و1،100 كيلو جرام لمخدر الآيس شابو، وكمية لمخدر الهيروين، وسلاح أبيض، وميزان حساس، وطبنجة، وعدد من الطلقات.

 مديرية أمن الغربية

وفي مديرية أمن الغربية، ضُبط عاطلين لأحدهما معلومات جنائية وبحوزتهما 3،600 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وكمية لمخدري الهيروين، الآيس شابو، وسلاح أبيض.

وفي مديرية أمن سوهاج تم ضبط عاطل له معلومات جنائية وبحوزته كمية من مخدري الآيس، الحشيش، وفرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار، وسلاح أبيض، وميزان حساس.

مديرية أمن بنى سويف

وفي مديرية أمن بنى سويف تم ضبط عاطل "له معلومات جنائية وبحوزته كيلو جرام لمخدر الحشيش، وسلاح أبيض.

مديرية أمن القاهرة

وفي مديرية أمن القاهرة تم  ضبط عاطلين لهما معلومات جنائية وبحوزتهما كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر "الهيروين" – 2 سلاح أبيض، ميزان حساس.

 مديرية أمن الإسكندرية

وفي مديرية أمن الإسكندرية تم ضبط 3 أشخاص لهم معلومات جنائية وبحوزتهم كمية لمخدري الحشيش، الهيروين. منطقة السحر والجمال، كما تم ضبط عاطل وبحوزته كمية لمخدر الهيروين، وفرد محلى وطلقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها

مديرية أمن الشرقية مديرية أمن البحيرة مديرية أمن الغربية مديرية أمن بنى سويف مديرية امن القاهرة مديرية أمن الإسكندرية

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