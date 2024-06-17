مراكز شباب الشرقية تفتح أبوابها للمواطنين لقضاء إجازة العيد

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على أهمية استغلال أيام العطلات والإجازات الرسمية لفتح مراكز الشباب والنوادي الاجتماعية والمكتبات العامة، أمام طلاب المدارس والجامعة والشباب لاستثمار أوقات فراغهم، وممارسة كل الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية وتنمية وصقل مهاراتهم في كل المجالات والاستفادة من طاقاتهم الإيجابية في بناء وتنمية المجتمع.

مبادرة "العيد أحلى بمراكز شباب مصر"

أشاد محافظ الشرقية بالمبادرة التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة تحت شعار "العيد أحلى بمراكز شباب مصر" لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية بها، ضمن خطتها لجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية.

وفي هذا الإطار، أشار الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى قيام مراكز الشباب بمختلف قرى مراكز ومدن المحافظة بفتح أبوابها لاستقبال المواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك تنفيذًا للمبادرة التي أطلقتها الوزارة، وذلك لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية وإدخال البهجة والسرور في نفوسهم.

مراكز شباب المحافظة خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين

أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن مراكز شباب المحافظة خلال أول أيام عيد الأضحي المبارك شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين للاستفادة من الأنشطة التي تقدمها مراكز الشباب، والتي شملت فقرات ترويحية وفنية واستعراضية وألعابًا ترفيهية وتنس طاولة وبلياردو وكرة قدم وألعاب إلكترونية بجانب الأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية المقدمة للأعضاء والرواد داخل مراكز الشباب.

وفى سياق متصل، أشار الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية قامت الإدارة العامة للشباب بالمديرية (أندية التطوع) بالتعاون مع الإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، بتنفيذ دورة تدريبية على مدار 3 أيام في الفترة من 17 إلى 19 يوليو الجاري لشباب وفتيات أندية التطوع بمركز منشأة رضوان التابع لإدارة شباب أبوكبير، لتوعيتهم بمخاطر الحرائق والحوادث وكيفية التعامل معها سريعًا.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن الهدف من تنفيذ الدورة التدريبية هو تعريف أعضاء أندية التطوع بنظرية الإطفاء وأنواع الحرائق، وشرح كيفية استخدام أجهزة الإطفاء اليدوية، وحرائق المطبخ ونظرية الإشعال ومسببات الحرائق، والتعامل مع الغازات وكيفية التصرف في حالة العثور على جسم مشتبه فيه، والتعريف بخطة الإخلاء وكيفية تنفيذها.