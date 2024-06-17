الإثنين 17 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عضو الاتحاد الدولي للتوظيف يكشف توصيات أصحاب الأعمال أمام مؤتمر العمل الدولي بجنيف

مؤتمر العمل الدولي
مؤتمر العمل الدولي

قال محمد الدروي عضو الاتحاد الدولي للتوظيف، إن مؤتمر العمل الدولي الـ112 لمنظمة العمل الدولية، أصدر قرارات تتعلق بالعمل اللائق في اقتصاد الرعاية والمبادئ والحقوق الأساسية في العمل وتم تقديم قرار جديد لوضع معايير بشأن المخاطر البيولوجية، مشيرا إلى حرص المشاركين بالمؤتمر على تقديم رؤى واستراتيجيات جديدة بشأن التحديات التي تواجه ملف العمل حول العالم.

وشارك الدوري في مؤتمر العمل الدولي 112 بجنيف، ممثلًا عن الاتحاد العالمي للتوظيف.

“الدروي” يشيد بتوصيات أصحاب الأعمال أمام مؤتمر العمل الدولي بجنيف

وأشاد الدروي بتوصيات بتوصيات مجموعة أصحاب الأعمال التي تضمنت تحديد دور اقتصاد  الصحة والرعاية في جميع الأعمال الأخرى حتى يسهم  بشكل جيد في تحقيق قوة عمل أكثر صحة في الحاضر والمستقبل.

وكشف الدروي أن توصيات مجموعة أصحاب الأعمال تضمن تعزيز المساواة بين الجنسين في مجالات الصحة والرعاية، حيث تمثل النساء غالبية القوى العاملة في هذا القطاع سواء في العمل المدفوع أو غير المدفوع إلى جانب  الاعتراف بالوتيرة السريعة لشيخوخة المجتمع في بعض البلدان حول العالم، مما يزيد من الفجوة بين الطلب على الرعاية وتوفرها والوصول إليها (من المتوقع وجود نقص عالمي قدره 10 ملايين عامل بحلول عام 2030).

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كما تضمنت التوصيات تحديد الشراكات بين القطاعين العام والخاص للمساعدة في توسيع نطاق خدمات الرعاية عالية الجودة دون تحميل أي جانب عبئًا زائدًا، مما يعزز نظام رعاية أكثر استدامة فضلا عن  التوصية بتعزيز سياسات التوظيف لخلق وظائف لائقة في اقتصاد الرعاية، بما في ذلك الحاجة الملحة للاعتراف بالمهارات والمؤهلات.

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وشدد الدروي، على أن الاتحاد الدولي للتوظيف  سيواصل دوره في التواصل مع صانعي السياسات الدوليين  من أجل خلق بيئة عمل لائقة  في المجتمعات وتحقيق التكيف.

الاتحاد الدولي للتوظيف مؤتمر العمل الدولي منظمة العمل الدولية المخاطر البيولوجية ملف العمل

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