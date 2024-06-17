الإثنين 17 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رسميًا.. إشبيلية يعلن رحيل سرجيو راموس بعد نهاية عقده

سرجيو راموس
سرجيو راموس

أعلن نادي إشبيلية الإسباني، رحيل سرجيو راموس، مدافع الفريق، عقب نهاية عقده مع النادي، ليصبح لاعبًا حرًا خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر النادي بيانًا عبر موقعه الرسمي أعلن من خلاله أن سرجيو راموس أبلغ إدارة النادي أنه لن يستمر مع الفريق في الموسم المقبل.

ووجهت إدارة النادي الشكر لسرجيو راموس على التزامه وقيادته للفريق والإخلاص الذي أظهره خلال تواجده مع النادي، متمنيًا له التوفيق في التحدي الاحترافي القادم له في مسيرته.

وأكد النادي عقد مؤتمر صحفي لتوديع راموس غدًا الثلاثاء 11 صباحًا بملعب رامون سانشيز بيزخوان، برفقة خوسيه ماريادل نيدو كاراسكو، رئيس النادي.


مسيرة سرجيو راموس مع الأندية

وبدأ راموس مسيرته ضمن صفوف فريق إشبيلية تحت 19 عامًا وانتقل لفريق الرديف في صيف 2002، ثم صعد للفريق الأول بالنادي في صيف 2004 واستمر معهم لموسم واحد قبل الانضمام لريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2005، ثم رحل عن النادي في صيف 2021 وانتقل لباريس سان جيرمان ولعب له موسمين قبل العودة مرة أخرى لإشبيلية مطلع الموسم الجاري.

ولعب سرجيو راموس 671 مباراة بقميص ريال مدريد وسجل 101 هدفًا وصنع 40 لزملائه في الفريق.

وحقق راموس العديد من الألقاب رفقة النادي الملكي وعلى رأسها 5 ألقاب للدوري الإسباني، و4 لأبطال أوروبا ومثلها لكأس العالم للأندية بالإضافة إلى 3 ألقاب للسوبر الأوروبي و4 ألقاب لكأس السوبر الإسباني ولقبين لكأس ملك إسبانيا.

ومثل سرجيو راموس المنتخب الإسباني في مختلف المراحل العمرية للشباب، وبدأ تمثيل المنتخب الإسباني الأول في 26 مارس 2005 وكان تحت قيادة لويس أراجونيس وخاض أولى مبارياته في ودية ضد منتخب الصين.

ومنذ انضمامه للمنتخب الإسباني الأول، شارك راموس في 180 مباراة مع لا روخا وسجل 23 هدفًا وصنع 8 لزملائه.

اشبيلية سرجيو راموس رحيل راموس الدوري الاسباني نادي إشبيلية

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