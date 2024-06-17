سقوط شخص بالقليوبية بحوزته سبائك ذهبية وأقراص مخدرة بـ2.5 مليون

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في القبض على أحد الأشخاص تخصص في الإتجار بالأقراص المخدرة بالقليوبية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام أحد الأشخاص بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالأقراص المخدرة والمؤثرة وترويجها بكميات كبيرة مُتخذًا من مخزن للأدوية غير مرخص كائن بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بالمخزن، وبحوزته 1،053 قرص مخدر ومؤثر ومهرب، سبائك ذهبية وزنت 829 جرام، هذا وتقدر القيمة المالية للأقراص المخدرة المضبوطة بـ 2،500 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ويأتي ذلك استمرارًا للنجاحات الأمنية المتوالية التي حققتها أجهزة وزارة الداخلية في مواجهة الجريمة بشتى صورها والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد والأقراص المخدرة لما تمثله من خطورة تلقى بظلالها على المجتمع وحفاظًا على النشء من الوقوع في براثن الإدمان.