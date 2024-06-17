الإثنين 17 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مخدرات بـ 4.1 مليون جنيه.. القبض على 4 عناصر إجرامية بالشرقية والإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من القبض على 4 عناصر إجرامية تخصص نشاطهم في الإتجار في المواد المخدرة بالشرقية والإسماعيلية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريتي أمن الشرقية، الإسماعيلية قيام 4 عناصر إجرامية بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، كما تم ضبط 3 عناصر إجرامية لهم معلومات جنائية  بدائرة مركز شرطة أبو كبير وبحوزتهم 20 ألف قرص مخدر لعقار البنتاجون، وكمية لمخدر الآيس الشابو وزنت 5 كيلو جرام.

وفي مديرية أمن الإسماعيلية ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة أبو صوير وبحوزته كمية لمخدر الهيروين وزنت 6 كيلو جرام، وكمية لمخدر الحشيش، وطبنجة وعدد من الطلقات، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة 4،100 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية القبض عناصر إجرامية الاتجار المواد المخدرة

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