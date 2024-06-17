مقتل عامل على يد 3 من زملائه في مصنع بالتجمع.. وإجراء من النيابة

فتحت نيابة التجمع الخامس تحقيقات موسعة، في واقعة مقتل عامل على يد صديقه واثنين آخرين في العمل.

تفاصيل الواقعة

أمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليه لبيان أسباب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، كما كلفت المباحث الجنائية، بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

تعود أحداث الواقعة إلى عندما تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بلاغًا، يفيد بوقوع جريمة قتل في أحد المصانع.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وتبين صحته، وأن المجني عليه لقي مصرعه نتيجة ضربه بالشومة على الرأس.

بإجراء التحريات الأولية تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه واثنين آخرين يعملون في المصنع بالتجمع الخامس، وخصومة نشأت بينهم أثناء وجودهم في المكان نفسه.

وأضافت التحريات أن سبب الخصومة إلى نزاع حول خصم نصف يوم من أجر المتهم في العمل.

وقد ترصد المتهم للمجني عليه وانتظاره حتى انتهاء العمل، إذ اعتدى عليه وقتله بواسطة شومة بمساعدة 2 آخرين.

عقب تقنين الإجراءات القانونية تمكن ضباط رجال مباحث من ضبط المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.