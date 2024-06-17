الإثنين 17 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مقتل عامل على يد 3 من زملائه في مصنع بالتجمع.. وإجراء من النيابة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فتحت نيابة التجمع الخامس تحقيقات موسعة، في واقعة مقتل عامل على يد صديقه واثنين آخرين في العمل.

تفاصيل الواقعة

أمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليه لبيان أسباب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، كما كلفت المباحث الجنائية، بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

تعود أحداث الواقعة إلى عندما تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بلاغًا، يفيد بوقوع جريمة قتل في أحد المصانع.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وتبين صحته، وأن المجني عليه لقي مصرعه نتيجة ضربه بالشومة على الرأس.

txt

الداخلية تكشف تفاصيل مقتل عامل فى القناطر الخيرية وتضبط المتهمين

txt

"حاولوا سرقته".. كشف غموض مقتل عامل في الدقهلية

بإجراء التحريات الأولية تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه واثنين آخرين يعملون في المصنع بالتجمع الخامس، وخصومة نشأت بينهم أثناء وجودهم في المكان نفسه.

وأضافت التحريات أن سبب الخصومة إلى نزاع حول خصم نصف يوم من أجر المتهم في العمل.

وقد ترصد المتهم للمجني عليه وانتظاره حتى انتهاء العمل، إذ اعتدى عليه وقتله بواسطة شومة بمساعدة 2 آخرين.

عقب تقنين الإجراءات القانونية تمكن ضباط رجال مباحث من ضبط المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

مقتل عامل التجمع نيابة التجمع الخامس مقتل تشريح جثة المجني علية الصفة التشريحية

الأكثر قراءة

بيان عاجل من "التموين" بشأن الخبز المدعم والوقود وأسطوانات الغاز

طرح وحدات إسكان اجتماعى جديدة لمتوسطى ومحدودى الدخل.. الشروط والمستندات المطلوبة

قرار عاجل من النيابة بشأن "حلاق الوراق"

هدنة 11 ساعة يوميًا فى محور فيلادلفيا.. موعد تطبيق قرار "إشعال الغضب" بإسرائيل

21 مصابًا من أسرة واحدة بسبب "بقعة زيت" على "صحراوى الإسكندرية"

مصر تُجبر الاحتلال على وقف العمليات العسكرية فى ممر فيلادلفيا برفح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

الفساد الإيجابى!

لواء. محسن الفحام

صناعة السياحة.. صناعة السعادة

محمود خليل

الفقيه.. والحسابات الخاطئة

سيد الابنودى

تنقلات العيد.. حكاية المتسولين

د.أحمد الخميسى

طه حسين.. التعليم والثقافة الآن

ماجد حبته

.. ولا هتاف فى الحج

لواء.حمدى البطران

العيد فى قصر الخديو

د. منى حلمى

العيد وبناء الانسان المصرى

صور

الأزهر بارك.. وجهة ساحرة للراحة والاستجمام في عيد الأضحى

ألبوم صور.. احتفالات الأسر والأطفال بعد صلاة عيد الأضحى

صلاة عيد الأضحى من مسجد السيدة زينب

محطة تل أبيب

المزيد

"الأونروا": الأعمال العدائية مستمرة فى رفح رغم الوعود الإسرائيلية بوقف تكتيكى

مستشار بايدن يصل إسرائيل وسط تحذيرات من احتمال تصاعد الاشتباكات مع حزب الله

تواصل جرائم الاحتلال بقطاع غزة فى ثانى أيام عيد الأضحى