الإثنين 17 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حكاية يوم القر في عيد الأضحى.. وهل يجوز صيامه؟

جريدة الدستور

يتساءل الكثيرون عن حكم صيام يوم القر، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وهل يجوز نحر الأضاحي في هذا اليوم؟ الدستور في هذا التقرير تجيبك عن هذا السؤال:

حكم صيام يوم القر

حرام: أجمع أغلب العلماء على تحريم صيام يوم القر، وهو ثاني أيام عيد الأضحى، وأول أيام التشريق، استنادًا إلى أحاديث نبوية صحيحة، منها:

  • حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: "لَمْ يُرَخَّصْ في أيَّامِ التَّشْرِيقِ أنْ يُصَمْنَ، إلَّا لِمَن لَمْ يَجِدِ الهَدْيَ".
  • حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لِلَّهِ".

استثناء: يُباح صيام يوم القر لمن لم يجد الهدي (الأضحية) عند المالكية والحنابلة، بينما يحرمه الشافعية والحنفية حتى على من لم يجد الهدي.

حكم نحر الأضاحي في يوم القر

  • نحر الأضاحي جائز: يجوز نحر الأضاحي في يوم القر، وهو ثاني أيام عيد الأضحى، وأول أيام التشريق،
  • أفضل وقت للنحر: يُفضل نحر الأضاحي في يوم النحر (عاشر ذي الحجة) وأول يومين من التشريق (الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة).
  • امتداد وقت النحر: يمتد وقت النحر عند الشافعية إلى آخر أيام التشريق (الثالث عشر من ذي الحجة).

فضل يوم القر

  • من أعظم الأيام عند الله: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم القر من أعظم الأيام عند الله تعالى،
    • حديث عبد الله بن قرط رضي الله عنه: "إِنَّ أَعْظَمَ اْلأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمُ النَّحْرِ، ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ".
  • يُستجاب الدعاء فيه: كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يذكر الناس بفضل يوم القر في خطبته يوم النحر، ويقول: "بعد يوم النحر ثلاثةُ أيام، الّتي ذكَرَ الله الأيامَ المعدودات لا يُردّ فيهن الدعاء، فارفعوا رغبتكم إلى الله عزّ وجل".

ويوم القر من الأيام المباركة التي لها فضل عظيم، ويُستحب للمسلمين اغتنام فضائله بالعبادة والذكر والدعاء، ونحر الأضاحي لمن يملكها.

يوم القر نحر الأضاحي عيد الأضحى حكم صيام يوم القر حكم نحر الأضاحي في يوم القر

مواد متعلقة

بشرى سارة لمحدودي ومتوسطي الدخل.. طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2024

جدول مواعيد امتحانات المواد المضافة للمجموع للثانوية العامة 2024.. هل حدث تغيير؟

توفى فى الجو.. تفاصيل رحلة الكابتن حسن عدس الأخيرة وسبب موته المفاجئ

وزيرة الهجرة تطلق "بودكاست" لتعريف المصريين بالخارج بتاريخ حضارتهم

عودة البنوك للعمل.. إجازة عيد الأضحى 2024 تنتهى فى هذا اليوم

هيئة البث: نتنياهو أبلغ أعضاء حكومته بحل مجلس الحرب

طرح وحدات إسكان اجتماعى جديدة لمتوسطى ومحدودى الدخل.. الشروط والمستندات المطلوبة

موعد بداية فصل الصيف 2024 رسميًا

الأكثر قراءة

طرح وحدات إسكان اجتماعى جديدة لمتوسطى ومحدودى الدخل.. الشروط والمستندات المطلوبة

بيان عاجل من "التموين" بشأن الخبز المدعم والوقود وأسطوانات الغاز

هدنة 11 ساعة يوميًا فى محور فيلادلفيا.. موعد تطبيق قرار "إشعال الغضب" بإسرائيل

مصر تُجبر الاحتلال على وقف العمليات العسكرية فى ممر فيلادلفيا برفح

ضربة جديدة لـ"مافيا" تسريب امتحانات الثانوية العامة 2024

قرار عاجل من النيابة بشأن "حلاق الوراق"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

صناعة السياحة.. صناعة السعادة

محمود خليل

الفقيه.. والحسابات الخاطئة

سيد الابنودى

تنقلات العيد.. حكاية المتسولين

د.أحمد الخميسى

طه حسين.. التعليم والثقافة الآن

ماجد حبته

.. ولا هتاف فى الحج

لواء.حمدى البطران

العيد فى قصر الخديو

د. منى حلمى

العيد وبناء الانسان المصرى

حسين دعسة

5 قضايا لأزمات تزلزل العالم فى G7

صور

الأزهر بارك.. وجهة ساحرة للراحة والاستجمام في عيد الأضحى

ألبوم صور.. احتفالات الأسر والأطفال بعد صلاة عيد الأضحى

صلاة عيد الأضحى من مسجد السيدة زينب

محطة تل أبيب

المزيد

مستشار بايدن يصل إسرائيل وسط تحذيرات من احتمال تصاعد الاشتباكات مع حزب الله

تواصل جرائم الاحتلال بقطاع غزة فى ثانى أيام عيد الأضحى

التحليل الإعلامى للحادث الأمنى فى رفح: ردود الأفعال وتقييم الاستراتيجيات الإسرائيلية