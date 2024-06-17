حكاية يوم القر في عيد الأضحى.. وهل يجوز صيامه؟

يتساءل الكثيرون عن حكم صيام يوم القر، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وهل يجوز نحر الأضاحي في هذا اليوم؟ الدستور في هذا التقرير تجيبك عن هذا السؤال:

حكم صيام يوم القر

حرام: أجمع أغلب العلماء على تحريم صيام يوم القر، وهو ثاني أيام عيد الأضحى، وأول أيام التشريق، استنادًا إلى أحاديث نبوية صحيحة، منها:

حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: "لَمْ يُرَخَّصْ في أيَّامِ التَّشْرِيقِ أنْ يُصَمْنَ، إلَّا لِمَن لَمْ يَجِدِ الهَدْيَ".

"لَمْ يُرَخَّصْ في أيَّامِ التَّشْرِيقِ أنْ يُصَمْنَ، إلَّا لِمَن لَمْ يَجِدِ الهَدْيَ". حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لِلَّهِ".

استثناء: يُباح صيام يوم القر لمن لم يجد الهدي (الأضحية) عند المالكية والحنابلة، بينما يحرمه الشافعية والحنفية حتى على من لم يجد الهدي.

حكم نحر الأضاحي في يوم القر

نحر الأضاحي جائز: يجوز نحر الأضاحي في يوم القر، وهو ثاني أيام عيد الأضحى، وأول أيام التشريق،

يجوز نحر الأضاحي في يوم القر، وهو ثاني أيام عيد الأضحى، وأول أيام التشريق، أفضل وقت للنحر: يُفضل نحر الأضاحي في يوم النحر (عاشر ذي الحجة) وأول يومين من التشريق (الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة).

يُفضل نحر الأضاحي في (عاشر ذي الحجة) (الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة). امتداد وقت النحر: يمتد وقت النحر عند الشافعية إلى آخر أيام التشريق (الثالث عشر من ذي الحجة).

فضل يوم القر

من أعظم الأيام عند الله: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم القر من أعظم الأيام عند الله تعالى ، حديث عبد الله بن قرط رضي الله عنه: "إِنَّ أَعْظَمَ اْلأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمُ النَّحْرِ، ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ".

ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ، يُستجاب الدعاء فيه: كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يذكر الناس بفضل يوم القر في خطبته يوم النحر، ويقول: "بعد يوم النحر ثلاثةُ أيام، الّتي ذكَرَ الله الأيامَ المعدودات لا يُردّ فيهن الدعاء، فارفعوا رغبتكم إلى الله عزّ وجل".

ويوم القر من الأيام المباركة التي لها فضل عظيم، ويُستحب للمسلمين اغتنام فضائله بالعبادة والذكر والدعاء، ونحر الأضاحي لمن يملكها.