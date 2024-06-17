الإثنين 17 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأوقاف تتابع ذبح وتجهيز أضاحى الأوقاف لليوم الثانى على التوالى فى الوقت الشرعى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال الشيخ حنفي محمود دياب، مدير مديرية أوقاف  أسوان، إن عملية ذبح وتجهيز أضاحي الأوقاف مستمرة لليوم الثاني على التوالي، تحت إشراف قيادات الدعوة بالمديرية ونخبة من الأطباء البيطريين بمجزر جنوب الوادي بتوشكى بأبو سمبل، مع تجهيز الأضاحي للنقل بالسيارات المبردة المجهزة، لتوصيل لحوم الأضاحي إلى مجازر القاهرة للتشفية والتعبئة استعدادًا لانطلاق مرحلة التوزيع على الأسر الأولى بالرعاية.

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وذلك لليوم الثاني على التوالي وفي إطار المتابعة الميدانية لذبح وتجهيز أضاحي الأوقاف في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك أول أيام التشريق اليوم الإثنين 17 يونيو 2024م.

جدير بالذكر أنه يوم الخميس المقبل 20 يونيو 2024م ستنطلق قوافل توزيع لحوم الأضاحي، حيث سيتم توزيع الدفعة الأولى من لحوم أضاحي الأوقاف التي يجري تجهيزها بمجزر البساتين بواقع 60 طنًّا من لحوم أضاحي الأوقاف كدفعة أولى، والبداية الخميس القادم بمحافظة الجيزة.

أسوان أضاحي الأوقاف الأطباء البيطريين لحوم الأضاحي اهرة

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