الإثنين 17 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الزراعة يتابع جهود حماية الأراضى الزراعية من التعديات فى كل محافظات الجمهورية

الزراعة
الزراعة

يتابع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أداء عمل القطاعات والإدارات والمعامل الخدمية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وكلف "القصير" قيادات الوزارة بالتواجد في محافظات لمتابعة ورصد أى تعديات على الأراضى الزراعية من قبل مديري مديريات الزراعة فى المحافظات والإدارة المركزية لحماية الأراضي واتخاذ اللازم لرصد أى مخالفة فى مهدها والإزالة الفورية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جولة فى محافظة بنى سويف

وتنفيذا لتوجيهات الوزير قام الدكتور أنورعيسى، رئيس الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة، بجولة اليوم في محافظة بنى سويف لمتابعة جهود حماية الأراضي الزراعية من التعديات وقام أيضا بالمرور على زراعات القطن والذرة وفول الصويا ولقاء المزارعين لحل مشاكلهم وأكد ان الحالة العامة ممتازة ولا يوجد أى إصابات حشرية أو مرضية.

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كما قام "عيسى" بالإشراف على إزالة بعض حالات التعديات في بني سويف، بالتعاون مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي بالمحافظة. 
وفي سياق متصل قام المهندس حسام راشد، مدير عام حماية الأراضي بزيارة لمحافظة المنوفية، ولقاء المهندس محمد التركاوى، مدير مديرية الزراعة بالمنوفية، لمتابعة جهود منع التعديات على الأراضى في المحافظة، وقال إن مسئولي ومهندسي الإدارة المركزية لحماية الأراضي انتشروا في معظم محافظات الجمهورية تنفيذا لتعليمات وزير الزراعة لمنع التعديات ورصدها في مهدها وتنفيذ عمليات الإزالة الفورية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية.

وأشار "راشد" إلى أن غرفة العمليات بالإدارة المركزية  تعمل على مدار الساعة لرصد أي حالة تعد في مهدها بالتنسيق والتواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية بالمحافظات.

وكان قد قال المهندس حسام راشد، نائب رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى، إن وزير الزراعة السيد القصير وجه بتشكيل غرفة عمليات وإلغاء الإجازات للمسئولين بالإدارة، والتواصل مع المحافظات ورصد أى حالات تعد، والتعامل معها فى المهد وإزالتها، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالها بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارتا الداخلية والتنمية المحلية، مضيفًا أن أى حالات تعد سيجرى رصدها وإزالتها فورًا.

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وأضاف أن الوزير أكد ضرورة إزالة جميع التعديات فى المهد والتعامل معها مباشرة والإبلاغ عن أى حالة تعد، والتنسيق مع الجمعيات والإدارات الزراعية فى المحافظات، مشيرًا إلى أن هناك بروتوكولًا بين هيئة المساحة العسكرية ووزارة التخطيط، لإمداد وزارتى الزراعة والتنمية المحلية بصور الأقمار الصناعية التى يجرى من خلالها رصد أى حالات تعد، ويجرى رفع إحداثيات المواقع والتعامل مع الأمر.

الزراعة إجازة عيد الأضحى تعديات مخالفة الإجراءات القانونية

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