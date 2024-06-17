خلال العيد.. وزير الزراعة يتابع جهود حماية الأراضى الزراعية من التعديات فى المحافظات

تابع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أداء عمل القطاعات والإدارات والمعامل الخدمية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وكلف وزير الزراعة قيادات الوزارة بالتواجد في المحافظات، لمتابعة ورصد أي تعديات على الأراضي الزراعية من قبل مديري مديريات الزراعة في المحافظات والإدارة المركزية لحماية الأراضي، واتخاذ اللازم لرصد أي مخالفة في مهدها والإزالة الفورية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

رئيس الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة يجري جولة في بني سويف

تنفيذًا لتوجيهات الوزير، أجرى أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة جولة، اليوم، في محافظة بنى سويف لمتابعة جهود حماية الأراضي الزراعية من التعديات، وقام أيضًا بالمرور على زراعات القطن والذرة وفول الصويا ولقاء المزارعين لحل مشاكلهم، وأكد أن الحالة العامة ممتازة ولا يوجد أى إصابات حشرية أو مرضية.

الإشراف على إزالة بعض حالات التعديات في بني سويف

كما قام "عيسى" بالإشراف على إزالة بعض حالات التعديات في بني سويف، بالتعاون مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي بالمحافظة.

وفي سياق متصل، قام المهندس حسام راشد، مدير عام حماية الأراضي، بزيارة لمحافظة المنوفية ولقاء المهندس محمد التركاوى مدير مديرية الزراعة بالمنوفية، لمتابعة جهود منع التعديات على الأراضي في المحافظة، وقال إن مسئولي ومهندسي الإدارة المركزية لحماية الأراضي انتشروا في معظم محافظات الجمهورية تنفيذًا لتعليمات وزير الزراعة لمنع التعديات ورصدها في مهدها وتنفيذ عمليات الإزالة الفورية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية، وأشار "راشد" إلى أن غرفة العمليات بالإدارة المركزية تعمل على مدار الساعة، لرصد أي حالة تعد في مهدها بالتنسيق والتواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية بالمحافظات.

وكانت أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية لحماية الأراضي، حالة الطوارئ في مقر الوزارة بالقاهرة والمديريات في المحافظات، استعدادًا لعيد الأضحى لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية خلال إجازة العيد.