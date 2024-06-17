احتفالا بالعيد.. مسرّح عرائس للأطفال في كفر البطيخ بدمياط

شهدت مراكز الشباب في مركز كفر البطيخ في محافظة دمياط، مظاهر احتفالية في ثاني أيام عيد الأضحى، وتم تنظيم فقرات من مسرح العرائس في عدد من مراكز الشباب في كفر البطيخ للاحتفال مع الأطفال.

الاحتفالات تأتي ضمن مبادرة العيد أحلى

ومن جانبه قال الدكتور وليد الشاذلي وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط، ان تلك الاحتفالات ضمن مبادرة العيد أحلى التي اطلقتها الوزارة على مستوى كافة محافظات الجمهورية، لتقديم الخدمات المتنوعة التي تجد فيها كافة الأعمار ما يناسبها من برامج ترفيهية أو رياضية التي استطاعت أن تجمع أفراد الأسرة المصرية، وتسعى وزارة الشباب والرياضة لتحقيق رؤيتها بالريادة والتميز في الارتقاء بجودة حياة الشباب المصري وتطوير نمط حياتهم من خلال محاور التنمية الشاملة الشبابية والرياضية بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

رسم البسمة على وجه رواد مراكز الشباب

وأشاد وكيل وزارة الشباب والرياضة في دمياط بتنفيذ مبادرة "العيد أحلى" بكافة مراكز شباب ورسم البسمة على وجه رواد مراكز الشباب، بعد اتخاذ كافة الاستعدادات لاستقبال المواطنين على مدار أيام عيد الأضحى المبارك بمراكز الشباب بالمجان مع تقديم الخدمات والفاعليات الترفيهية والرياضية المتنوعة تفعيلا للمبادرة.

فعاليات العيد تضمنت فقرات ترفيهية وفنية واستعراضية

تتضمن فاعليات العيد أحلى بمراكز الشباب فقرات ترفيهية وفنية واستعراضية يتخللها ممارسة الرواد والأعضاء للخدمات الموجودة بالمركز من ملاهي وألعاب ترفيهية وتنس طاولة وبلياردو وكرة قدم وألعاب إلكترونية، بالإضافة إلى تنظيم مسابقات رياضية وثقافية وتوزيع الهدايا والجوائز على النشء والشباب، المبادرة تنظمها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات والتغطية الإعلامية لوحدة المنسقين الإعلاميين بوزارة الشباب والرياضة والمراكز الإعلامية بمديريات الشباب والرياضة حيث تابع الدكتور وليد الشاذلي وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط تنفيذ المبادرة في كافة مراكز الشباب في دمياط