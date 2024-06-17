"مشهد مبهر".. جمال رائف: السعودية حشدت كل إمكانياتها لإنجاح موسم الحج

قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إن قلوب المصريين ودعواتهم تصاحب سعي الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أننا نحتاج مثل هذه الأجواء الروحانية للدعاء لدولتنا الحبيبة لتجاوز كافة التحديات والأزمات نتاج كل المتغيرات التي حدثت في الإقليم.

وأضاف رائف، خلال تصريحاته عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن المملكة العربية السعودية قامت خلال الأعوام الماضية بالعديد من الإجراءات والإنجازات في البنية التحتية الخاصة بمناسك الحج، مما سهل الأداء لهذه الفريضة، وجعل التنظيم راقي يليق بعظمة النسك الإسلامي الجليل.

ما نراه من تنظيم ينعكس إيجابيًا على سلامة الحجاج

وأوضح الكاتب الصحفي، أن ما نراه من مشهد مبهر في تنظيم الحج هو نتاج هذا الجهد الذي استمر خلال الأعوام الماضية، ويستمر حتى الآن، معقبًا: "إشادة الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية بهذا التنظيم الرائع، وهذه الأجواء الروحية، وجودة التنظيم تؤكد على هذا المعنى".

وتابع: الجميع يشيد في الحقيقة بنجاح موسم الحج، حيث أننا نرى بنية تحتية جديدة وقطار المشاعر، والكثير من البنية التحتية التي تضاف عامًا بعد عام، مما ينعكس إيجابيًا على سلامة الحجاج، وهذه نقطة بالغة الأهمية.