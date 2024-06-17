وفاة الحالة 12 من المنوفية أثناء رمى الجمرات

توفيت الحالة الثانية عشرة من أهالي محافظة المنوفية أثناء أداء مناسك الحج، ويُدعى عبدالحميد سعد الفخراني، وهو مقيم بمدينة السادات التابعة لمحافظة المنوفية، ويبلغ من العمر 51 عامًا، عقب قيامه برمي الجمرات في منطقة العزيزية بالمملكة العربية السعودية.

وأكدت ابنة الحاج عبدالحميد الفخراني أن والدها كانت أمنيته الوحيدة أن يتوفى بهذا الشكل وينال حسن الخاتمة، وفي موسم الحج كل عام كان يشاهد الحجاج من خلال شاشات التليفزيون، وعندما يعلم بوفاة حاج في موسم الحج يدعو الله، عز وجل، أن يرزقه بموته وخاتمة مثل هذه ويرحل على هذه الحالة.

وقالت ابنته إنه كان أبًا مثاليًا في كل شيء، بشوش الوجه، محبًا لأبنائه، طيب القلب، ولولا أنه رحل بهذه الطريقة كما أراد لكان الحزن عليه يشيب له الولدان. وأضافت أن حسن خاتمته هو الشيء الوحيد الذي كان ما طيّب الحزن على رحيله.

وتقيم أسرة المتوفى اليوم صلاة الغائب على روحه في مسقط رأسه، وتستقبل أسرته المعزين في منزل العائلة، داعين الله، عز وجل، أن يتقبله شهيدًا حاجًا ملبيًا ومحرمًا في رحاب ربه الذي منَّ عليه بحسن الخاتمة.