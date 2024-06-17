الإثنين 17 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مهاجمة ريال مدريد واليورو وأولمبياد باريس.. سقوط "إيمان" يكشف مُخطط "داعش"

ريال مدريد
ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية، عن محاولة تنظيم "داعش" الإرهابي، مهاجمة لاعبي فريق ريال مدريد الإسباني، وبطولة أمم أوروبا ودورة الألعاب الأولمبية.

وذكرت صحيفة "إل كونفدنسيال" الإسبانية، أنه عقب سقوط تنظيم "داعش" الإرهابي، وجدت وثائق تثبت تخطيطهم للهجوم على لاعبي ريال مدريد.

إسقاط منظمة إيمان التابعة لـ"داعش" 

وأشارت الصحيفة، إلى أن الحرس الوطني بالتعاون مع اليورو بول، ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، أسقطوا منظمة "إيمان" التابعة لتنظيم "داعش".

ونوهت بأن المنظمة المذكورة لديها محطات راديو ووكالات أنباء وشركات إنتاج سمعي بصري وحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تنشر محتوى مرتبط بتنظيم داعش باللغة الإسبانية من بين عدد من اللغات الأخرى.

ولفتت إلى أن التحقيق أسفر عن اعتقال 9 أشخاص في سولت "جيرونا" وألخِثيراس بقادش، وأنتا في ألميريا وتينيرفي، ومن بينهما أرسل 2 إلى السجن المؤقت.

وأثناء عملية التفتيش، وجدت قوات الحرس الوطني وثائق تحث المنظمة أتباعها على مهاجمة حافلة ريال مدريد والجماهير الذين اعتادوا التواجد لتحية اللاعبين.

ونشرت إل كونفندسيال جزءًا من الوثيقة جاء نصه كالآتي:"أخي العزيز، ابق في مكان قريب من نقطة وصول اللاعبين، واستهدفهم مع جماهيرهم".

كما نشرت جزءًا من وثيقة أخرى تتحدث عن تخطيطهم للهجوم على ملعب سانتياجو برنابيو:"أخي العزيز في الأندلس، هناك هدف قيم في انتظارك، اقتحم الجموع وقم بتشتيت الأمن بالمتفجرات والأجهزة الخادعة وتقدم نحو هدفك الرئيسي بإصرار".

وتحت شعار "سجل الهدف الأخير"، خطط التنظيم لاستهداف بطولة أمم أوروبا، والتي انطلقت منافساتها الجمعة الماضية في ألمانيا، وحددت مدن برلين أو ميونيخ أو دورتموند للهجوم.

كما طلب تنظيم الدولة مهاجمة دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، باريس 2024، من خلال صورة لبرج إيفل وتوجيه طائرة بدون طيار إليه مع هدية في هيئة قنبلة، وأعلن التنظيم أن أولمبياد الذئب المنفرد إن شاء الله بدأت".

داعش تنظيم الدولة الاسلامية ريال مدريد بطولة أمم أوروبا دورة الألعاب الأولمبية

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