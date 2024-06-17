الإثنين 17 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعرف على توزيع درجات امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2024

الشهادة الثانوية
الشهادة الثانوية

توزيع درجات امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2024، من أكثر الموضوعات بحثًا عبر محركات الإنترنت خلال الساعات الماضية.

ويبحث الكثير من الطلاب عن تفاصيل امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2024، وتوزيع الدرجات إستعدادًا لأداء الامتحان، لذلك يرصد موقع “الدستور” في هذا التقرير كل التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها الطلاب، وإليكم التفاصيل وفقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

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جدول امتحانات الثانوية العامة 2024.. توزيع الدرجات وموعد ظهور النتيجة

توزيع درجات امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2024

  • أسئلة النصوص بواقع 20 درجة.
  • النحو بواقع 20 درجة
  • أسئلة الأدب بواقع 6 درجا
  • بلاغة بواقع 6 درجات
  • 14 درجة لسؤال التعبير
  • 8 درجات لسؤال القراء
  • 6 درجات لأسئلة القصة

موعد امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2024

وفقا لـ جدول امتحان الثانوية العامة 2024 يأتي موعد امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2024 ويوافق يوم 22 يونيو الجاري، ويبدأ من الساعة التاسعة صباحًا ويستمر على مدار 3 ساعات وينتهي في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا.

نصائح لطلاب الشهادة الثانوية العامة لعام 2024

  • التزم بكل تعليمات الامتحان واذهب إلى اللجنة مبكرا واحضر كل ادواتك معك.
  • ابدا بحل الأسئلة التى تعرفها أولا سواء كانت مقالية أو اختيار من متعدد(لا توجد اسئلة مقالية في المواد غير المضافة للمجموع).
  • اجعل هدفك حل  أسئلة الامتحانات بشكل صحيح (وهذا أمر  ليس بالمستحيل ).
  • وجود أسئلة لا تعرف اجاباتها أمر طبيعي جدا فلا تتوتر وبمزيد من التركيز ستتمكن من الإجابة عليها.
  • لا تشتت نفسك في الامتحان بسؤال زملائك عن إجابات الاسئلة وثق في قدراتك على حلها.
  • لا تضيع نفسك ومستقبلك باصطحاب الموبايل معك في اللجنة فلا فائدة منه.
  • ضع في اعتبارك جيدا أن نجاحك وتفوقك يتوقف على جهدك طوال العام وليس فقط على حلك.
  • تجنب مراجعة المعلومات قبل الامتحان مباشرة، وتجنب مراجعة الإجابات بعد العودة إلى المنزل.

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