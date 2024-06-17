تعرف على توزيع درجات امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2024

توزيع درجات امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2024، من أكثر الموضوعات بحثًا عبر محركات الإنترنت خلال الساعات الماضية.

ويبحث الكثير من الطلاب عن تفاصيل امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2024، وتوزيع الدرجات إستعدادًا لأداء الامتحان، لذلك يرصد موقع “الدستور” في هذا التقرير كل التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها الطلاب، وإليكم التفاصيل وفقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

توزيع درجات امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2024

أسئلة النصوص بواقع 20 درجة.

النحو بواقع 20 درجة

أسئلة الأدب بواقع 6 درجا

بلاغة بواقع 6 درجات

14 درجة لسؤال التعبير

8 درجات لسؤال القراء

6 درجات لأسئلة القصة

موعد امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2024

وفقا لـ جدول امتحان الثانوية العامة 2024 يأتي موعد امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2024 ويوافق يوم 22 يونيو الجاري، ويبدأ من الساعة التاسعة صباحًا ويستمر على مدار 3 ساعات وينتهي في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا.

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