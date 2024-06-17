الإثنين 17 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القبض على تاجر مخدرات غسل 70 مليون جنيه فى التجارة والعقارات

جريدة الدستور

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لهم معلومات جنائية" – مقيمون بمحافظة الجيزة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات والأراضى).

قدرت تلك الممتلكات بـ (70 مليون جنيه تقريبًا). وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مكافحة المخدرات الأسلحة والذخائر الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية الانشطة التجارية

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