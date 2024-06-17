تداول 48 سفينة و44 ألف طن بضائع عامة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 8 سفن، بينما غادر عدد 2 سفينة، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة.

تفاصيل حركة الصادرات

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 11768 طن، تشمل 1020 طن أسمنت معبأ و8248 طن كلينكر و2500 طن بضائع متنوعة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 42305 طن تشمل: 12845 طن يوريا و13483 طن أسمنت معبأ و2252 طن ملح معبأ و1110 طن رمل زجاجي و620 طن حديد تسليح و5925 طن مولاس و6070 طن بضائع متنوعة.

رصيد الحبوب والغلال

ووصل رصيد الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص 154707 طنًا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 343 حركة.

تفاصيل حركة الواردات

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 33114 طن تشمل: 7024 طن حديد و1200 طن خردة و3000 طن فول صويا و16000 طن كسب صويا و3300 طن ذرة و940 طن ابلاكاش و1650 طن زيت طعام.

كما غادر عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الروبيكي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5199 حركة.

في سياق آخر، استقبلت هيئة ميناء دمياط برئاسة اللواء بحرى أحمد حواش رئيس مجلس الإدارة المهندس أحمد السيد ممثل بيروفيريتاس مصر لإجراء المراجعة الدورية لشهادات الجودة الخاصة بالهيئة.

تأتي هذه الزيارة في اطار متابعة تطابق هيئة ميناء دمياط مع مواصفات شهادات الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية الحاصلة عليها ( ISO 9001:2015 وISO 14001:2015 وISO 45001:2018 ) ، حيث قام ممثل الشركة المراجعة على مدار عدة أيام بالتنسيق مع العميد مهندس أحمد عثمان نائب رئيس الهيئة للتخطيط والاستثمار وقيادات الإدارات المختصة بمراجعة كافة أنشطة الميناء وأختبار مدى كفاءة المختصين بالإدارات فى التعامل مع مختلف المواقف