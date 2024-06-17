الإثنين 17 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تداول 48 سفينة و44 ألف طن بضائع عامة في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل ميناء  دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 8 سفن، بينما غادر عدد 2 سفينة، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة.

 تفاصيل حركة الصادرات 

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 11768 طن، تشمل 1020 طن أسمنت معبأ و8248 طن كلينكر و2500 طن بضائع متنوعة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 42305 طن تشمل: 12845 طن يوريا و13483 طن أسمنت معبأ و2252 طن ملح معبأ و1110 طن رمل زجاجي و620 طن حديد تسليح و5925 طن مولاس و6070 طن بضائع متنوعة.

رصيد الحبوب والغلال

ووصل رصيد الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص 154707 طنًا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 343 حركة.

تفاصيل حركة الواردات 

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 33114 طن تشمل: 7024 طن حديد و1200 طن خردة و3000 طن فول صويا و16000 طن كسب صويا و3300 طن ذرة و940 طن ابلاكاش و1650 طن زيت طعام.

كما غادر عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الروبيكي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5199 حركة.

في سياق آخر، استقبلت هيئة ميناء دمياط  برئاسة اللواء بحرى أحمد حواش رئيس مجلس الإدارة المهندس أحمد السيد ممثل  بيروفيريتاس مصر لإجراء المراجعة الدورية لشهادات الجودة الخاصة بالهيئة.

تأتي هذه الزيارة في اطار متابعة تطابق هيئة ميناء دمياط مع مواصفات شهادات الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية الحاصلة عليها ( ISO 9001:2015 وISO 14001:2015 وISO 45001:2018 ) ، حيث قام ممثل الشركة المراجعة على مدار عدة أيام بالتنسيق مع العميد مهندس  أحمد عثمان نائب رئيس الهيئة للتخطيط والاستثمار وقيادات الإدارات المختصة بمراجعة كافة أنشطة الميناء وأختبار مدى كفاءة المختصين بالإدارات فى التعامل مع مختلف المواقف

ميناء دمياط الإعلامي لهيئة ميناء دمياط دمياط لهيئة ميناء دمياط أحداث دمياط

الأكثر قراءة

بيان عاجل من "التموين" بشأن الخبز المدعم والوقود وأسطوانات الغاز

طرح وحدات إسكان اجتماعى جديدة لمتوسطى ومحدودى الدخل.. الشروط والمستندات المطلوبة

قرار عاجل من النيابة بشأن "حلاق الوراق"

هدنة 11 ساعة يوميًا فى محور فيلادلفيا.. موعد تطبيق قرار "إشعال الغضب" بإسرائيل

21 مصابًا من أسرة واحدة بسبب "بقعة زيت" على "صحراوى الإسكندرية"

مصر تُجبر الاحتلال على وقف العمليات العسكرية فى ممر فيلادلفيا برفح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

الفساد الإيجابى!

لواء. محسن الفحام

صناعة السياحة.. صناعة السعادة

محمود خليل

الفقيه.. والحسابات الخاطئة

سيد الابنودى

تنقلات العيد.. حكاية المتسولين

د.أحمد الخميسى

طه حسين.. التعليم والثقافة الآن

ماجد حبته

.. ولا هتاف فى الحج

لواء.حمدى البطران

العيد فى قصر الخديو

د. منى حلمى

العيد وبناء الانسان المصرى

صور

الأزهر بارك.. وجهة ساحرة للراحة والاستجمام في عيد الأضحى

ألبوم صور.. احتفالات الأسر والأطفال بعد صلاة عيد الأضحى

صلاة عيد الأضحى من مسجد السيدة زينب

محطة تل أبيب

المزيد

"الأونروا": الأعمال العدائية مستمرة فى رفح رغم الوعود الإسرائيلية بوقف تكتيكى

مستشار بايدن يصل إسرائيل وسط تحذيرات من احتمال تصاعد الاشتباكات مع حزب الله

تواصل جرائم الاحتلال بقطاع غزة فى ثانى أيام عيد الأضحى