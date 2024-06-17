الإثنين 17 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استعدادات أمنية لتأمين مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي الليلة

الزمالك
الزمالك

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين لمسابقة الدوري المصري، الليلة باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية فرقا أمنية لتأمين دخول الجماهير ومنع اصطحاب الممنوعات، وتأمين طاقم التحكيم الذي يدير المباراة وممرات اللاعبين.

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أحمد الغندور حكمًا لمباراة الزمالك والمصرى فى الدورى

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موعد مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى

ويحتل الزمالك قبل مواجهة المصري البورسعيدي المركز الـ 11 برصيد 31 نقطة، بعدما لعب 18 مباراة حقق 9 انتصارات و4 تعادلات، وتلقى 5 هزائم وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 17، بينما يحتل النادي المصري المركز الثاني في مسابقة الدورى برصيد 39 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدى، بعدما خاض 24 مباراة، حيث فاز المصرى في 11 مواجهة، وتعادل في 6 لقاءات، وخسر7 أخرى، وسجل لاعبو المصرى 24 هدفًا، واستقبلت شباكهم 31.

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