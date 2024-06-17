الإثنين 17 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

احذر من التحرش اللفظي في عيد الأضحى.. اعرف العقوبة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يزداد التحرش سواء اللفظي أو الجسدي أحيانا من الشباب وأحيانا آخر من سائقي السيارات، في أثناء الأعياد أو مما يعرض المتحرش لعقوبات. 

وقال ناصر عوف المحامي بالنقض أن مفهوم  التحرش اللفظى في القانون هو مفردات او الفاظ يتفوه بها شخص تجاه شخص آخر تنطوى هذه الألفاظ على تعليقات مهينة تتسبب بحالة من عدم الارتياح - عدم الاحترام -و الخوف من الطرف الاخر بما يشكل تعديا على مشاعره وخصوصيته.

و قد تصل عقوبة مرتكب جريمة التحرش سواء كان لفظيا او بالفعل او سلوكيا او عن طريق الهاتف او الإنترنت إلى السجن لمده تتراوح ما بين ٦ أشهر إلى خمس سنوات بالإضافة إلى غرامة قد تصل إلى خمسون الف جنيه وذلك وفقا لنص المواد ٣٠٦ مكرر ا و٣٠٦ مكرر ب وتشدد العقوبة إذا حدثت واقعة التحرش الجنسية بقصد الحصول من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية.

العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات

١ -لكل من تعرض للغير فى مكان عام او خاص او مطروق بإتيان الأفعال الاتيه 

- أمور جنسية

- ⁠إيحاءات جنسية

- ⁠تلميحات جنسية

- ⁠أمور او إيحاءات او تلميحات اباحية

ناصر عوف المحامي 

وسائل التحرش الجنسى المجرمة 

-الاشارة

• القول 

• ⁠الفعل باى وسيلة 

• ⁠التحرش عبر وسائل الاتصالات السلكيه و اللاسلكيه

• ⁠التحرش عبر وسائل الاتصالات الإلكترونية 

• ⁠التحرش عبر اى وسيلة تقنيه اخرى

و قام المشرع بتشديد العقوبه فى حاله وجود أنواع معينه من الجناه 

•من له سلطة وظيفية او أسريه أو دراسيه 

• ممارسة ضغط تسمح له الظروف بالممارسة عليه

•  إذا ارتكبت الجريمه من شخصين فأكثر 

او كان احدهم يحمل سلاحا 

العقوبه تكون مده لا تقل عن سبع سنوات

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